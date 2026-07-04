La clasificación a cuartos del Mundial 2026 confirma que los «Leones del Atlas» no dependen de la casualidad, sino de una mentalidad firme y un sólido trabajo en equipo.

El sábado venció 3-0 a la anfitriona, Canadá, y avanzó a cuartos, donde espera al ganador de Francia-Paraguay.

El jugador Naïl El Ainaoui destacó que Marruecos superó las dificultades del encuentro gracias a «su fuerte carácter y capacidad de adaptación», y agradeció el apoyo de la afición.

La web del torneo marroquí recogió sus palabras tras el triunfo: «Primero, gracias a Su Majestad y a la afición por su apoyo. Canadá empezó mejor y nos complicó el partido, pero en el segundo tiempo analizamos lo que hacíamos mal, encontramos soluciones y marcamos tres goles».

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Y añadió: «La mentalidad es el secreto de nuestra fuerza; nunca nos rendimos, no solo en este Mundial, sino desde hace años. Este espíritu caracteriza a la selección nacional, y sacamos nuestra fuerza de todo un pueblo que nos respalda».

Además, el presidente de la Federación Marroquí, Fawzi Lakjaâ, proyectó vídeos del país para motivar al grupo, aunque representar a la patria sigue siendo el mayor estímulo.

Sobre el próximo rival en cuartos, añadió: «En este torneo no hay partidos fáciles. Seguiremos el Francia-Paraguay, analizaremos a ambos equipos y luego nos prepararemos para el siguiente encuentro».

Un merecido lugar entre los grandes del mundo

El centrocampista Ayub Bouadi añadió que Marruecos sigue demostrando su nivel y ambición.

Según Radio Mars, Bouadi declaró: «Hemos vuelto a demostrar al mundo que somos una selección especial, con un grupo sólido capaz de competir con las mejores selecciones».

La estrella del Lille francés añadió que Marruecos mantendrá su enfoque y que el grupo seguirá trabajando con seriedad y concentración para avanzar en el torneo y escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol marroquí.

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