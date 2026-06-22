Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

La estrella de los Faraones afirma: «Egipto es el más fuerte de África y llegaremos lejos en el Mundial»

Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
World Cup
Marruecos vs Haití
Marruecos
Haití
M. Ziko
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá
Marruecos
Haití
EE. UU.

Declaraciones desafiantes del brillante jugador

Mustafa Zico, jugador de la selección de Egipto, afirma que los Faraones tienen lo necesario para destacar en el Mundial 2026 y que son la mejor selección africana.

En la segunda jornada de grupos, Zico marcó un gol y asistió a Mohamed Salah en la histórica victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda, primer triunfo mundialista de Egipto.

Tras el partido, declaró: «Lo que hemos conseguido es normal; la selección de Egipto es la más fuerte de África. Contamos con grandes jugadores y espero que lleguemos muy lejos».

El jugador de Pyramids explicó cómo llegó a la selección: «Estaba fuera de la convocatoria y Hossam Hassan me llamó cuando estaba en la costa norte; de repente, me encontré en el Mundial. Desde el primer minuto ha confiado en mí y me dijo que mi incorporación no era una casualidad, así que doy todo para no defraudarle».

Añadióa través de la web oficial de la Federación Egipcia de Fútbol: «Marcar goles es una bendición de Dios y una recompensa por el esfuerzo, y estoy feliz por haber marcado mis primeros goles y haber dado una asistencia a Mohamed Salah».

World Cup
Marruecos crest
Marruecos
MAR
Haití crest
Haití
HAI

Zico añadió que todos los jugadores dan lo mejor para honrar al fútbol egipcio y destacó: «Queremos mostrar una imagen distintiva y excepcional de la selección de Egipto en el Mundial».

Y concluyó: «La alegría de la afición egipcia no tiene precio».

Egipto lidera el grupo 7 con 4 puntos y está cerca de los dieciseisavos tras romper su maleficio y ganar por primera vez en un Mundial.

Es la segunda selección árabe en ganar en este Mundial, tras Marruecos.

 Antes, Marruecos había vencido 1-0 a Escocia en el Grupo 3, mientras que Arabia Saudí, Túnez, Irak, Jordania, Argelia y Catar aún buscan su primer triunfo.

Lee también:

¿Salah o Zico? ¿Quién fue el hombre del partido entre Egipto y Nueva Zelanda?


Anuncios