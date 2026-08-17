Tras su fichaje del BVB por el FC Barcelona, Adeyemi marcó ante los suizos su primer gol con los catalanes y, más allá de eso, también fue colmado de elogios por la prensa española.

El jugador de 24 años "mandó un mensaje" y "brilló especialmente" en la victoria en el amistoso, escribió por ejemplo Marca, que a continuación también nombró al alemán como "protagonista del partido". Además de su gol para el 1-0, Adeyemi también asistió a Hamza Abdelkarim en el 2-1. El marcador solo se hizo más amplio después, en los minutos finales, con las entradas de Dani Olmo y Lamine Yamal.

Aun así, Adeyemi firmó "un partido muy completo" y lanzó "una declaración de intenciones" de cara al entrenador Hansi Flick: "Quiere asegurarse un sitio en el once inicial. En un ataque en el que habrá una competencia extremadamente dura, el alemán se está ganando poco a poco una ventaja. Jugó bien por la derecha y por la izquierda y fue decisivo".

Adeyemi se convierte en el Barça en la "estrella de la noche"

También Sport vio en Adeyemi a la "estrella de la noche", que completó "su mejor partido de la pretemporada": "Su velocidad es impresionante. A este nivel podría ser un gran fichaje".

Adeyemi había llegado al Barça a mediados de julio por apenas 22 millones de euros, tras cuatro años en el BVB. En 2022, los negriamarillos habían pagado todavía unos 30 millones por el extremo. Sin embargo, el traspaso de Adeyemi aún podría elevarse hasta los 29 millones por bonus, con lo que la operación ruinosa de los negriamarillos podría quedar reducida al mínimo.

Además, el Dortmund se aseguró un 35 por ciento de una futura venta de Adeyemi. Así que, si el jugador de 24 años abandona algún día el Barça por una suma de traspaso elevada, el BVB volvería a beneficiarse enormemente.

Bajo las órdenes del entrenador Niko Kovac, Adeyemi había perdido su puesto de titular en la temporada recién terminada y, especialmente en la segunda mitad del curso, a menudo solo se encontró en el papel de revulsivo de lujo. En definitiva, nunca pudo cumplir de forma constante las enormes expectativas desde su llegada desde el RB Salzburg al Ruhr.

Ahora quiere intentar un exitoso nuevo comienzo con Flick en el Barça, pero para ello tendrá que hacer frente a una competencia extraordinaria en una plantilla con estrellas como Yamal, Raphinha o Anthony Gordon.

Flick critica a Adeyemi tras su debut con el Barça

Tras su debut a principios de agosto, Flick aún había empleado un tono extremadamente crítico con Adeyemi. "Tiene mucho más potencial del que ha mostrado. En los entrenamientos ya he visto a un Karim mejor", opinó el técnico de los catalanes después del empate 2-2 de su equipo contra el Birmingham City, en el que Adeyemi estuvo sobre el campo durante los primeros 45 minutos.

"Muchas cosas" de Adeyemi en el partido "no fueron tan buenas", explicó Flick. "Pero también está solo en su primera semana de entrenamientos, así que eso es normal. Su velocidad y su capacidad de definición son buenas, tiene mucho potencial. Y también creo que puede aportarnos mucho".

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