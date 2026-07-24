El español Pedro Porro, estrella del Tottenham, habló sobre su futuro durante un emotivo homenaje que se le rindió en su localidad natal, Don Benito, y también restó importancia a la polémica surgida en torno a la final del Mundial.

El lateral del Tottenham formó parte del bloque titular de la selección de España, que se coronó campeona del Mundial tras vencer a Argentina por un gol a cero, después de la prórroga.

El diario "Sport" publicó las declaraciones de Porro, en las que afirmó que ganar el título del Mundial no ha saciado su ambición competitiva.

Y añadió: "Todavía me queda mucho por conseguir. Soy un jugador con mucha ambición y siempre busco aprender más. Todo el que me conoce sabe que aspiro a más".

Pedro Porro también habló de lo mucho que le emocionó la cálida acogida, y quiso dedicar este éxito a todos los que le han acompañado desde sus inicios.

Porro reconoció que nunca imaginó recibir un homenaje semejante, y subrayó que llegar a la élite exigió "muchos sacrificios", especialmente desde que tuvo que marcharse de casa para continuar su carrera futbolística.

En cuanto a su futuro, Porro aseguró que seguirá en el Tottenham, el club con el que tiene contrato, señalando que se siente "muy feliz" allí.

Y, aunque no cerró la puerta a la posibilidad de volver a jugar algún día en España, insistió en que actualmente toda su concentración está puesta en su trayectoria en Inglaterra.

El lateral español también le dio un tono distendido a la ocasión, cuando bromeó con los asistentes sobre la gran popularidad de la que goza su abuelo Antonio Sauceda, diciendo que el acto de recepción era "en su honor".

Para concluir sus declaraciones, Porro restó importancia a las críticas procedentes de Argentina y a las peticiones de repetir la final del Mundial, asegurando que no se ha enterado de nada relacionado con este asunto y que son "solo cosas que se dicen desde fuera" y que no le afectan personalmente.