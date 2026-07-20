La estrella de España reconoce: «He vivido momentos duros y ahora podría retirarme de la selección»

El suplente Nico Williams dio la asistencia del gol de la victoria ante Argentina, firmado por Ferran Torres, y fue clave en el título mundial de España en 2026.

Williams llegó al torneo con secuelas de una temporada complicada por las lesiones, pero no quiso renunciar a participar.

Perdió su sitio en el once, pero reapareció en la final —como ya hizo en la Euro 2024— y ayudó a España a conquistar su segundo Mundial.

«Es increíble», declaró Nico a Sport. «He pasado por momentos difíciles y he sufrido muchas decepciones, y ahora estoy viviendo un momento de gloria y de plenitud».

Y añadió: «Es el día más feliz de mi vida tras todo lo que he pasado este año. Espero que mucha gente lo celebre tanto como yo. Esto es por ellos, por mis amigos y mi familia».

La alegría se notaba en la cara de todos los jugadores, sobre todo en la de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes ya habían liderado la Eurocopa y ahora celebraban el Mundial sobre el césped.

Nico bromeó: «Después de tanto sufrimiento, ser campeón del mundo es una locura. Podría retirarme de la selección».

Luego se corrigió riendo: «Es broma, es broma».

En medio de la fiesta, Lamine Yamal le gastó una broma por una jugada que pudo sentenciar el partido, y Nico aclaró lo ocurrido en ese contraataque.

El jugador del Athletic de Bilbao explicó: «Iba muy rápido. Después de regatear al defensa, sentí que me desmayaba del cansancio. Estaba agotado; Lamine me dijo que estaba solo, pero no lo vi».