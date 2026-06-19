Una estrella de la selección española ha hecho declaraciones llamativas antes del partido contra Arabia Saudí, el domingo por la tarde, en la segunda jornada del Mundial 2026.

En la primera jornada, Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay y España 0-0 con Cabo Verde, así que ambas selecciones del Grupo 8 suman un punto.

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Dani Olmo, centrocampista del Barcelona y de la selección española, declaró: «Sabemos que nos enfrentaremos a una selección que jugará con un bloque defensivo muy compacto, pero lo afrontaremos de la mejor manera posible; nuestro objetivo es la victoria».

Y añadió: «No necesitamos tocar mucho el balón; con dos o tres pases bien hechos bastará para marcar y ganar. Queremos más de un gol para asegurar el resultado».

Y concluyó: «Hemos venido al Mundial con un único objetivo: conseguir la victoria y seguir trabajando hasta llegar lo más lejos posible».



