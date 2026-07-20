El suplente Nico Williams dio la asistencia del gol de la victoria ante Argentina, decisivo para que España conquistara la Copa del Mundo 2026.

Williams llegó al torneo con secuelas de una temporada complicada por las lesiones, pero no renunció a estar en la lista.

Perdió su sitio en el once, pero reapareció en la final, como ya hizo en la Euro 2024, y ayudó a España a conquistar su segundo Mundial.

«Es increíble», declaró Nico a Sport. «He pasado por momentos difíciles y he sufrido muchas decepciones, y ahora estoy viviendo un momento de gloria y de plenitud».

Y añadió: «Es el día más feliz de mi vida tras todo lo que he pasado este año. Espero que mucha gente lo celebre tanto como yo. Esto es por ellos, por mis amigos y por mi familia».

La alegría se notaba en la cara de todos los jugadores, sobre todo en la de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes ya habían liderado la Eurocopa y ahora celebraban el Mundial sobre el césped.

Nico bromeó: «Después de tanto sufrimiento, ser campeón del mundo es una locura. Podría retirarme de la selección».

Luego se corrigió riendo: «Es broma, es broma».

En medio de la fiesta, Lamine Yamal le gastó una broma por una jugada que pudo sentenciar el partido, y Nico aclaró lo ocurrido en ese contraataque.

El jugador del Athletic de Bilbao explicó: «Iba muy rápido. Después de regatear al defensa, sentí que me desmayaba del cansancio. Estaba agotado; Lamine me dijo que estaba solo, pero no lo vi».