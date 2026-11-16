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Vinicius Junior ha hecho una valoración sorprendentemente sincera de sus últimas actuaciones tanto con el Real Madrid como con la selección brasileña. El delantero de 26 años admitió que la combinación del agotamiento tras el Mundial y las distracciones fuera del campo contribuyó a que comenzara la presente temporada a un ritmo más lento.

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El desgaste mental del Mundial

En una muestra de sinceridad, Vini ha admitido que su preparación tras el Mundial no estuvo a la altura de sus exigencias habituales. El internacional brasileño explicó que la carga emocional del torneo afectó considerablemente a su concentración. El delantero reconoció que el dolor de la eliminación temprana influyó en su decisión de alejarse de las exigencias de los entrenamientos de élite durante sus vacaciones.

«Creo que no me preparé tan bien después del Mundial, porque el impacto del Mundial es muy grande para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar de verdad, descansar, distraerme y pasar más tiempo con mi familia. Acabé entrenando menos que en los últimos años», dijo Vini, según recoge Globo Esporte.

Tras la estela de Messi y Ronaldo

Vini ha hablado de la enorme presión que supone mantenerse en la cima del fútbol mundial y ha señalado la extraordinaria longevidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como el referente definitivo, aunque casi imposible de alcanzar. A sus 26 años, el brasileño, que sigue formando parte de la élite de este deporte, es muy consciente del nivel excepcional que se necesita para dominar año tras año.

«Mantener un nivel tan alto durante tanto tiempo siempre es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi han conseguido mantenerlo durante tantos años, logrando las mismas cifras. Soy humano, me equivoco a menudo, pero siempre intento mejorar. Trato de entender más sobre el fútbol y el día a día, pero tengo 26 años y también tengo que disfrutar un poco de la vida», explicó durante la rueda de prensa.

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Las distracciones del mercado y la renovación

La estrella del Madrid ha admitido con franqueza que un verano marcado por los rumores de traspaso y una tensa negociación para renovar su contrato perjudicaron seriamente su bienestar mental. Con grandes clubes europeos interesados en ficharlo y su futuro en el Santiago Bernabéu en el aire, el delantero reveló que las intensas distracciones ajenas al terreno de juego afectaron mucho a su concentración antes del inicio de la nueva temporada.

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«Quizá esto afectó a mi inicio de temporada. También lo de mi renovación, que tantos clubes se acercaran a mí el verano pasado, me alteró mucho, igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga», señaló.

Promete volver con fuerza en el Real Madrid

Pese a su lento comienzo, Vini mantiene el optimismo sobre su capacidad para darle la vuelta a la situación. Recordó que ya ha tenido otros inicios discretos seguidos de finales de temporada brillantes como prueba de que está cerca de recuperar su mejor nivel. Tras detectar pronto sus carencias, espera volver a centrarse de cara a la fase decisiva de la temporada, en la que suele destacar con el Real Madrid.

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«La temporada pasada, hasta diciembre, solo había marcado cinco goles. Después terminé con más de 20, como en todas las demás temporadas. Creo que me estoy preparando, que estoy evolucionando, porque en el momento más decisivo de la temporada siempre estoy ahí», afirmó con confianza.