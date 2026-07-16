El defensa del Tottenham Cristian Romero criticó a Gary Neville, exjugador del Manchester United, por sus declaraciones antes de las semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

Inglaterra, que buscaba su primera final desde 1966 tras el gol temprano de Anthony Gordon en la segunda parte, vio cómo Argentina le remontaba con tantos de Enzo Fernández (m. 85) y Lautaro Martínez (m. 90+2).

Antes del encuentro, Neville había restado importancia a la zaga argentina: «¿Cómo no vamos a marcar dos goles a este equipo con defensas de este nivel?».

Tras el encuentro, Romero replicó: «Lisandro (Martínez) y yo estábamos muy motivados por sus palabras».

Y añadió, según «Foot Mercato»: «En Inglaterra les encanta hablar antes de los partidos. Le mandamos un gran saludo... Espero no ser como él cuando me retire, y no criticaré a los jugadores».

Inglaterra se medirá a Francia en la madrugada del domingo en el partido por el tercer puesto, tras la derrota de los Bleus ante España (2-0) en la otra semifinal.

Argentina, vigente campeona, jugará la final el domingo ante España, que fue campeona en 2010.