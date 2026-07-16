La estrella argentina critica a Gary Neville: «¡Espero no acabar como él cuando me retire!»

El defensa del Tottenham Cristian Romero criticó a Gary Neville por sus declaraciones previas al Inglaterra-Argentina de las semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra, que buscaba su primera final desde 1966 tras el gol temprano de Anthony Gordon en la segunda parte, vio cómo Argentina le daba la vuelta con tantos de Enzo Fernández (m. 85) y Lautaro Martínez (m. 90+2).

Antes del encuentro, Neville había restado importancia a la zaga argentina: «¿Cómo no vamos a marcar dos goles a este equipo con defensas de este nivel?».

Tras el encuentro, Romero replicó: «Lisandro (Martínez) y yo estábamos muy motivados por sus palabras».

Y añadió, según «Foot Mercato»: «En Inglaterra les encanta hablar antes de los partidos. Le mandamos un gran saludo... Espero no ser como él cuando me retire, y no criticaré a los jugadores».

Inglaterra se medirá a Francia en la madrugada del domingo en el partido por el tercer puesto, tras la derrota de los Bleus ante España (2-0) en la otra semifinal.

Argentina, vigente campeona, jugará la final el domingo ante España, que fue campeona en 2010.