El experto en el mercado de fichajes a nivel mundial, Fabrizio Romano, elogió el gran desarrollo que está experimentando la Liga Profesional Saudí, y aseguró que el crecimiento ya no se limita a la fuerza económica, sino que se ha convertido en un modelo de estrategia y planificación.

Romano señaló, en declaraciones al programa "Al Minassa" de la cadena de canales "Thmanyah", que el mercado de fichajes en la liga saudí está experimentando un crecimiento verdaderamente grande, no solo en cuanto al volumen de gasto, sino también en el plano de la estrategia.

El célebre periodista italiano puso como ejemplo al Al Nassr, al decir: "Si ves, por ejemplo, al Al Nassr con personas como Semedo o Simao Coutinho y su equipo, y ahora siendo campeones, fue una estrategia extremadamente inteligente".

Romano explicó su filosofía sobre la construcción de equipos exitosos, señalando que el foco debe estar en un tipo específico de jugadores, al decir: "Yo siempre digo: ve a por el jugador libre, el gran líder; este tipo de jugadores construirá la estrategia ideal".

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Romano concluyó sus declaraciones con un mensaje contundente que resume la transformación actual en la Roshn League, al decir: "Por eso a veces creo que no se trata solo del dinero, sino también de ser inteligente al máximo".

El mercado de fichajes de verano 2026 en la Roshn Saudi League experimentó una actividad notable, ya que los clubes de la liga buscaron reforzar sus filas de cara a la nueva temporada, cuyo inicio los aficionados al fútbol esperan con gran entusiasmo.

La liga saudí supuso un factor de atracción principal para las estrellas mundiales, y todos esperan una feroz competencia por el título y por las plazas asiáticas. Entre las operaciones más destacadas, el Al Hilal reforzó sus filas con la incorporación de Crysencio Summerville procedente del West Ham por 64,5 millones de euros, y de Mohamed Mohebi del Al Taawoun por 7,6 millones de euros, mientras que Marcos Leonardo abandonó el club rumbo al Ajax por 19,9 millones de euros.

En cuanto al Al Nassr, incorporó a Samu Costa del Real Mallorca por 22 millones de euros, mientras que el Al Ittihad protagonizó operaciones como la de Jan-Carlo Simic del Anderlecht por 15 millones de euros y la de Dion Lopy del Almería por 13 millones de euros.

En lo que respecta al Al Ahli, las incorporaciones más destacadas fueron la de Francisco Trincão del Sporting de Lisboa por 39 millones de euros, y la de Eduard Spertsyan del Krasnodar por 21,9 millones de euros, además de la de Abdullah Radif procedente del Al Hilal en una operación a coste cero.

El Al Qadisiya, por su parte, cerró una gran operación con la incorporación de Tijjani Reijnders del Manchester City por 61 millones de euros, mientras que otros clubes como el Al Shabab y el Neom protagonizaron un movimiento de fichajes variado que incluyó a jugadores locales y extranjeros. Estas operaciones reflejan la continuidad de los clubes saudíes en su fuerte inversión para reforzar su competitividad a nivel local y continental.