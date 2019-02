La estadística positiva pero que preocupa a Atlético Nacional en Copa Libertadores

El conjunto colombiano es el que mejor entrega la pelota en lo que va de la copetición, pero los goles siguen siendo una faltante.

El Rey de Copas cafetero afronta una complicada llave ante Libertad de Paraguay, que se quedó con la ventaja en la ida, ante la mirada atónita del público que presenció cómo los Verdolagas estrellaron tres balones en los palos y fueron incapaces de igualar el marcador.

Curiosamente, Atlético Nacional se viene convirtiendo en el equipo que mejor entrega la pelota en las fases previas de la competencia, así lo ha dado a conocer el sitio oficial de la Conmebol Libertadores, que muestra una clara y marcada tendencia por parte de los de Autuori a la hora de tener la pelota en los pies y pasarla a un compañero.

El artículo sigue a continuación

👌⚽ ¿Cuáles son los equipos que mejor pasan la pelota en la #CONMEBOLLibertadores? 👇 pic.twitter.com/aUmVy4oH9c — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 24 de febrero de 2019

Con una diferencia de 481 pases sobre Atlético Mineiro, que figura segundo en el ranking, Nacional tiene una cantidad impresionante de entregas bien realizadas en apenas tres partidos, en los que ha fabricado juego basándose en sus 1589 pases correctos, que deberían ser un argumento, más que suficiente, para generar opciones que terminen en una mayor cantidad de goles.

Sin embargo, la realidad es muy distinta y el conjunto de Medellín sufre por la falta de anotaciones que respalden su buen funcionamiento táctico con la pelota en su poder. Y es que en los 270 minutos que ha disputado, apenas ha logrado marcar un gol, cifra escaza y sorprendente si se tiene en cuenta la estadística que le revela como el equipo que mejor administra la pelota en lo que va de la Copa Libertadores.

Autuori tiene clara la falencia y ha sido evidente su autocrítica en ese sentido, tal y como lo dijo en confrencia de prensa previo al juego ante Libertad: "En el último tercio tenemos que mejorar un montón. La manera como estamos generando fútbol me deja muy tranquilo, pero me preocupa la efectividad (...) Estamos generando fútbol con mucha facilidad, jugando bien entre líneas, con juego asociativo y velocidad, con fluidez... Pero esto no alcanza".