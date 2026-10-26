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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

La esposa de una estrella del Real Madrid genera polémica con una publicación enigmática: "Solo los auténticos lo entenderán"

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
M. Cucurella
España

¿Qué dijo ella?

El español Marc Cucurella, lateral del Real Madrid, acaparó todas las miradas durante el Clásico ante el Barcelona, tras ofrecer una sólida actuación defensiva que neutralizó el peligro de Lamine Yamal, contribuyendo así al triunfo del conjunto merengue por 2-1 en el estadio "Camp Nou", en un partido que fue testigo de una brillante actuación del jugador, que regresó para enfrentarse a su antiguo equipo con la camiseta del eterno rival.

Según el diario español "Sport", Cucurella fue una de las principales claves de la superioridad del Real Madrid, tras conseguir cerrar los espacios ante Yamal, que tuvo dificultades para penetrar por la banda que ocupaba el lateral español.

La presencia de Cucurella con la camiseta del Real Madrid en el feudo del Barcelona provocó reacciones de enfado por parte de algunos aficionados, que lanzaron silbidos contra él cada vez que tocaba el balón.

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Su esposa, Claudia Rodríguez, no estuvo lejos de la escena, ya que presenció el partido desde las gradas y celebró la victoria de su marido, antes de publicar en su cuenta de "Instagram" imágenes del ambiente posterior al encuentro, entre ellas una videollamada que los unió tras el final del partido.

Pero lo que más llamó la atención fue la imagen de una prenda de ropa que Cucurella llevó consigo a Barcelona, y que su esposa describió como un amuleto de la suerte particular suyo, comentando sobre ella con la frase: "Solo los auténticos lo entenderán", sin ofrecer más detalles.

Claudia ya había revelado anteriormente que su marido tiende a ser supersticioso, por lo que se preocupa de llevar una prenda de su ropa de dormir en los viajes de los partidos fuera de casa, en la que conserva el aroma de su perfume, para que sienta su cercanía a pesar de la distancia entre ambos.

Esta no fue la primera vez que Cucurella recurre a este hábito, pues llevó consigo la misma prenda de ropa durante la Eurocopa y el Mundial, preguntándose a través de las redes sociales en un momento anterior si representaba el secreto de su éxito.

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