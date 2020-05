La espinita clavada de Monchi con un entrenador del Sevilla

El director deportivo confesó que se siente responsable de que un gran entrenador no triunfara en Sevilla.

Pocas voces tan autorizadas para hablar del como la de Monchi . El director deportivo ha reconocido en una de las clases explicando su gestión que ha difundido el club que tiene una espinita clavada con Marcelino García Toral quien no pudo triunfar en su estancia en Nervión .

“Tengo una espina clavada muy grande, una espina profundamente clavada con un entrenador magnífico y un gran amigo como es Marcelino”, afirma el gerente hispalense.

Monchi se declara culpable: “De que no funcionase Marcelino en el Sevilla el gran responsable fue Monchi, porque no supe hacerle una plantilla en orden a las necesidades y a los perfiles que él necesitaba”.

El director deportivo explica que “me confundí, me confundí, no fui capaz de darle la plantilla que él necesitaba. Marcelino no triunfó en el Sevilla por un error mío”.

Cambio en la relación con los entrenadores

Monchi explica cómo ha cambiado el método de trabajo con los técnicos: “Ahora ya involucramos a los entrenadores en la planificación. Nos sentamos con el entrenador para decirle, ‘¿míster, qué necesitamos, qué perfil quieres para las posiciones que crees interesantes?”.