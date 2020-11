La espera llega a su fin: Claudio Bravo redebuta en un partido oficial después de tres años

Este viernes, la Selección chilena buscará enmendar su rumbo en las Eliminatorias sudamericanas y lograr su primer triunfo en el proceso mundialista en la ruta a 2022, cuando reciba a Perú en el Estadio Nacional.

Y una de las novedades que presentará el equipo de Reinaldo Rueda ante los de Ricardo Gareca será el regreso de Claudio Bravo a la titularidad en La Roja. Esto, luego de su ausencia por lesión en los compromisos frente a y , donde el combinado criollo solo logró cosechar un punto. Mientras Gabriel Arias defendió el pórtico en la caída 2-1 ante la Celeste, Brayan Cortés lo hizo en el empate 2-2 ante los cafeteros.

Formación de Chile vs. Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas: convocados, once y suplentes

De este modo, el otrora capitán, de los registros del Real , volverá al arco nacional, en un partido oficial, después de más de tres años. Y es que el último cruce por los puntos del nacido en Viluco ocurrió el pasado 10 de octubre de 2017, cuando el representativo chileno se inclinó ante en la última jornada de las Clasificatorias rumbo a 2018, día en que el “Equipo de Todos” no logró el boleto a la cita planetaria.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world