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Daouda Weidmann ha llamado la atención de varios clubes europeos gracias a sus buenas actuaciones con el FC Twente, según informa RMC Sport. El Villarreal, en particular, ha mostrado un interés concreto por el centrocampista de 23 años. Varios clubes de la Bundesliga también siguen de cerca su evolución.

Weidmann es una de las revelaciones de esta temporada en la Eredivisie, con un magnífico gol de la victoria ante el PSV (3-2) como momento más destacado hasta ahora.

El exjugador de las categorías inferiores del Paris Saint-Germain ha participado ya en trece goles esta temporada entre todas las competiciones. Weidmann ha marcado seis tantos y ha dado siete asistencias. Con ello, se ha situado claramente en el radar de clubes extranjeros.

Según RMC Sport , el Villarreal está especialmente interesado en el centrocampista. Sin embargo, el club español no es el único pretendiente: varios clubes alemanes que participan habitualmente en la Liga de Campeones también siguen a Weidmann. Por ahora se desconoce de qué equipos de la Bundesliga se trata.

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El creciente interés genera una situación interesante para el FC Twente. El club quiere asegurarse la continuidad de Weidmann y le ha ofrecido una ampliación de contrato de una temporada, con opción a otra más. Sin embargo, todavía no hay acuerdo entre las partes. Weidmann tiene contrato hasta mediados de 2030 en De Grolsch Veste.

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Según el canal deportivo francés, las negociaciones para un nuevo contrato llevan varios meses en marcha, pero hasta ahora no han dado resultado. Mientras tanto, el interés de clubes extranjeros por Weidmann no deja de crecer. El FC Twente se enfrenta así al reto de retener al francés.

Weidmann se formó en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain, donde jugó junto a Xavi Simons, Warren Zaïre-Emery y Ayman Kari, entre otros. Sin embargo, no logró dar el salto al primer equipo del gigante parisino.

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Varias lesiones frustraron sus opciones, por lo que Weidmann nunca llegó a debutar oficialmente con el primer equipo del PSG. En 2022 decidió continuar su carrera en otro lugar y se marchó al Torino italiano. Después recaló en el RKC Waalwijk, donde conoció el fútbol neerlandés.

En el verano de 2025, Weidmann fichó por el FC Twente por algo más de un millón de euros. Allí se ha convertido en un jugador valorado. El director deportivo Erik ten Hag describió recientemente a Weidmann como un jugador «excepcional». Transfermarkt estima actualmente su valor de mercado en unos seis millones de euros.