La selección de Argentina entró en una nueva etapa de su historia, después de que Lionel Scaloni, director técnico de la "Albiceleste", anunciara su primera lista desde la retirada de la leyenda Lionel Messi del fútbol internacional, de cara a disputar dos partidos amistosos ante Uruguay y Costa Rica durante el presente mes de noviembre.

La lista incluyó una serie de sorpresas, la más destacada la convocatoria de Aaron Anselmino y Mariano Troilo por primera vez, además del regreso de Gonzalo Montiel, mientras que se ausentaron Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, así como varios elementos fundamentales que las lesiones apartaron.

Las elecciones llegaron en el marco de la intención de Scaloni de continuar renovando la selección y construir un grupo capaz de competir durante la próxima etapa, de cara al Mundial 2030, manteniendo una mezcla de elementos con experiencia y jóvenes talentos.

Messi había anunciado su retirada internacional de forma oficial el pasado 31 de agosto, antes de participar en un partido de despedida ante Benín el 6 de octubre, lo que convierte la concentración actual en la primera que disputa la selección argentina sin su capitán histórico tras la finalización de su ceremonia de despedida.

Dos sorpresas y el regreso de Montiel: De Paul y Lo Celso fuera de los planes

La lista incluyó la convocatoria de Aaron Anselmino, defensa del Chelsea de 23 años, por primera vez a la selección absoluta, después de que anteriormente jugara en las filas de Boca Juniors, y también incorporó a Mariano Troilo, defensa del Parma de 21 años, quien ya había sido convocado durante el año 2025 para disputar los partidos ante Chile y Colombia en las eliminatorias del Mundial, pero no tuvo la oportunidad de participar.

En contrapartida, Scaloni recuperó los servicios de Gonzalo Montiel, defensa del River Plate, después de ausentarse de la primera lista que anunció tras el Mundial 2026 el pasado mes de septiembre.

En cuanto a la portería, el entrenador argentino mantuvo sus cuatro opciones, encabezadas por Emiliano Martínez, portero del Chelsea, pese a sufrir una fractura en la mandíbula, por lo que será sometido a una evaluación médica para determinar su situación, sin arriesgarse a alinearlo si no es necesario.

En cuanto a las ausencias, se repartieron entre lesiones que apartaron a algunos elementos fundamentales y decisiones técnicas que alcanzaron a nombres destacados, ya que la lista no incluyó a Cristian Romero, capitán de la selección, ni a Lautaro Martínez y Nicolás González, debido a las lesiones que sufren con sus clubes.

También se ausentaron Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, después de que su aparición en la lista anterior se limitara a la participación en la ceremonia de despedida de Messi, sin regresar al grupo en el que se apoya Scaloni en la nueva etapa.

El entrenador argentino continúa dando confianza a la generación joven, al conservar una serie de nombres prometedores, como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Santiago Castro, Gianluca Prestianni, Matías Soulé, Román Vega y Ezequiel Fernández, en el marco de la preparación para los próximos compromisos y el Mundial 2030.

Asimismo, continúa la ausencia de Leandro Paredes y Nahuel Molina, campeones del Mundial 2022, debido a las sanciones que se les impusieron a raíz de los incidentes que vivió la final del Mundial 2026 ante España.

Paredes había cumplido tres partidos de un total de diez de su sanción, mientras que Molina cumplió tres partidos de un total de siete.

Fecha de los dos partidos de Argentina ante Uruguay y Costa Rica

La selección de Argentina disputa los dos partidos en su campo, dentro del parón internacional del mes de noviembre, iniciando su camino con un duelo ante Uruguay el 13 de noviembre en el estadio "La Bombonera", antes de cerrar sus partidos amistosos enfrentando a Costa Rica el día 17 del mismo mes, en el estadio "Mario Alberto Kempes" de la ciudad de Córdoba.

Lista de la selección de Argentina para los partidos ante Uruguay y Costa Rica

Portería:

- Emiliano Martínez (Chelsea).

- Jerónimo Rulli (Manchester City).

- Juan Musso (Atlético de Madrid).

- Santiago Beltrán (River Plate).

Defensa:

- Gonzalo Montiel (River Plate).

- Agustín Giay (Palmeiras).

- Aaron Anselmino (Chelsea).

- Mariano Troilo (Parma).

- Leonardo Balerdi (Roma).

- Lisandro Martínez (Manchester United).

- Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

- Román Vega (Zenit).

Centro del campo:

- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

- Máximo Perrone (Como).

- Exequiel Palacios (Ipswich Town).

- Valentín Barco (Chelsea).

- Alexis Mac Allister (Liverpool).

- Enzo Fernández (Manchester City).

- Nicolás Paz (Como).

- Matías Soulé (Roma).

- Franco Mastantuono (Fiorentina).

- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

- Gianluca Prestianni (Benfica).

- Thiago Almada (River Plate).

Delantera:

- José Manuel López (Palmeiras).

- Santiago Castro (Roma).

- Julián Álvarez (Atlético de Madrid).