El francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, podría dejar su cargo en los próximos días ante los rumores de un posible cambio técnico antes de los próximos compromisos.

Mientras tanto, ya se mencionan posibles sucesores, lo que alimenta la especulación sobre el próximo entrenador de «Los Verdes». La afición aguarda con expectación los anuncios de los próximos días.

El programa saudí «Dourina Ghir» asegura que su salida es inminente.

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Hay consenso para elegir a uno de dos candidatos: el brasileño Briklis Chamosca, del Al-Taawoun, o el griego Georgios Donis, del Al-Khaleej.

También se menciona al portugués Pedro Emanuel (Al-Fayha), aunque la balanza inclina más hacia Donis o Chamusca.

En los últimos días, Donis ha realizado movimientos extraños al preguntar por jugadores de la Liga Roshen y los minutos que juegan, lo que indica que podría asumir el cargo.

Con Chamusca ya han negociado y él quiere dirigir a la “Selección Verde” en la fase final del Mundial 2026.



