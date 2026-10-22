Bert Konterman está especialmente entusiasmado con la evolución del Feyenoord, pero el exinternacional neerlandés expresa ante De Telegraaf algunas dudas sobre un nombre de peso.

El Feyenoord cayó el miércoles por la noche por 1-0 ante el Real Betis y sufrió así su segunda derrota en la fase de liga de la Champions League. Sin embargo, a Konterman no le preocupan demasiado las consecuencias de la derrota y espera que el equipo de Róterdam muestre otra cara el domingo contra el PSV.

«No. Si miras dónde está ahora el Feyenoord, no es un golpe», afirma Konterman ante De Telegraaf. Según el exinternacional, el Feyenoord será consciente de que dejó escapar una oportunidad contra el Real Betis y de que no mostró su descaro y valentía habituales, pero el equipo puede recuperarse el domingo ante el PSV.

Konterman está, en cualquier caso, especialmente entusiasmado con la evolución del Feyenoord. «Me parece que las cosas van tremendamente bien. La fórmula que han ideado es muy buena», afirma el exdefensa, que también elogia la colaboración entre Sipke Hulshoff y Giovanni van Bronckhorst.

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Givairo Read, en particular, recibe muchos elogios de Konterman, que incluso compara al lateral derecho con Denzel Dumfries. «Read tiene potencial para ser un Denzel Dumfries. Es un jugadorazo», explica. Según Konterman, Read podría tener incluso más potencial que Dumfries, porque es más completo técnicamente. «Y la combinación con Hadj Moussa por la derecha es increíblemente buena; los dos se entienden muy bien en esa banda», señala.

Sobre Valente, Konterman se muestra bastante menos convencido, pese a las cualidades que, a su juicio, posee el centrocampista. «Con Valente todavía me pregunto un poco: ¿es realmente tan bueno? No sé si es de primerísimo nivel, por decirlo así». Konterman cree que Valente puede alcanzar el nivel de la segunda línea europea si da un paso más, pero también ve aspectos claros que debe mejorar.

«Valente debe ser un poco más duro consigo mismo. Para mí, todavía está un poco en la categoría de Joey Veerman», apunta con tono crítico. «Los dos son muy buenos en el juego de posición y suelen pasar el balón a un compañero, pero en los partidos difíciles echo de menos que también sepan jugar con pragmatismo. Ser un poco más maduros, un poco más hombres».