La ecuación secreta de Flick: ¿cómo revela la rotación calculada la alineación del Barcelona ante el Racing?

La elección del once titular en el Barcelona ha dejado de ser una simple decisión técnica del momento; bajo el mando de Hansi Flick se ha convertido en una ecuación matemática precisa que se aplica con rigor.

El técnico alemán, que afirmó públicamente que cuenta con la plantilla más equilibrada desde su llegada, aplica desde el inicio de la temporada un sistema de rotaciones que no deja lugar al azar, un sistema que podría desvelar por completo su próxima alineación ante el Racing.

Tras seis partidos oficiales, cinco en LaLiga y uno en la Liga de Campeones, ha quedado claro el patrón que emplea el entrenador del conjunto blaugrana, según "Mundo Deportivo".

El vestuario cuenta con dos equipos titulares y una ecuación que hasta ahora arroja resultados brillantes; y si el técnico alemán la mantiene mañana miércoles ante el Racing, el turno será para Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo y Adjemi.

La ley de la rotación en la defensa del Barcelona

En el lateral derecho, la rotación es evidente entre Eric García y Jules Koundé, ya que el canterano de La Masia fue titular ante el Athletic de Bilbao, el Valencia y el Levante, mientras que el francés tuvo su oportunidad ante el Rayo Vallecano y el Feyenoord, teniendo en cuenta que su ausencia en uno de los partidos fue por sanción.

En el eje de la defensa se aplica la misma regla. Gerard Martín fue titular ante el Athletic de Bilbao, el Valencia y el Levante, mientras que Andreas Christensen, que jugó en el estreno ante el Elche para suplir la ausencia de Cubarsí, fue titular ante el Rayo Vallecano y el Feyenoord.

En el costado izquierdo, la rotación se dio entre Baldé, que fue titular ante el Valencia y el Levante, y Cancelo, que apareció como titular ante el Feyenoord.

El centro del campo y el ataque: nadie descansa salvo Pedri y Lamine

En el centro del campo defensivo, Marc Bernal y Fermín López o Rodri se intercambiaron los roles; Bernal fue titular en los tres primeros partidos ante el Elche, el Athletic de Bilbao y el Rayo Vallecano, mientras que su compañero asumió los tres últimos partidos ante el Valencia, el Feyenoord y el Levante. La única excepción es Pedri, que sigue siendo un titular indiscutible.

En el centro del campo ofensivo se turnan Fermín y Olmo. El primero fue titular ante el Athletic de Bilbao, el Valencia y el Levante, y el segundo obtuvo la titularidad ante el Rayo y el Feyenoord.

En la banda, y a pesar de que Lamine Yamal es titular fijo en la derecha, el costado izquierdo vive una rotación en los últimos tres partidos entre Gordon, que fue titular en LaLiga ante el Valencia y el Levante, y Adjemi, que fue titular ante el Feyenoord y el Elche.

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Los cambios confirman la teoría alemana

Esta ecuación no se refleja solo en el once titular, sino incluso en los cambios. Cuando Gordon y Adjemi entran como suplentes, se intercambian los roles de forma constante, como ocurrió ante el Elche, el Rayo, el Valencia, el Feyenoord y el Levante, el mismo escenario que se da entre Bernal y Rodri.

La ecuación de Flick, hasta ahora, no conoce las contemplaciones: todos participan y todos están listos.