Fermín López y Dani Olmo compiten por el puesto de organizador de juego en el Barcelona y en la selección de España, pero la posición de cada uno difiere según el entrenador bajo cuya dirección juegan.

El diario Sport señaló que los entrenadores Hansi Flick y Luis de la Fuente apuestan por el sistema 4-3-3, con algunas diferencias, pero ambos juegan con un organizador de juego, puesto que se reparten Olmo y López.

El inicio de temporada con el club catalán y el parón internacional, durante el cual la selección de España disputó cuatro partidos de la Liga de Naciones de Europa, revelaron que las preferencias de los entrenadores difieren.

Fermín López regresó a las filas de la selección de España con la condición de jugador titular en el Barcelona, por delante de Dani Olmo.

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López ha comenzado cinco partidos como titular, frente a los tres de Dani Olmo con Hansi Flick esta temporada. Fermín también supera a nivel de números, tras anotar cuatro goles y dar dos asistencias, mientras que Dani Olmo busca con insistencia marcar su primer gol de la temporada con la camiseta del Barcelona, a pesar de haber ofrecido tres pases decisivos.

Fermín López ha disputado 466 minutos, mientras que Olmo ha participado en 342 minutos, es decir, 124 minutos menos.

Pero la situación se invirtió por completo durante el parón internacional, pues si Fermín ocupa el puesto de organizador de juego titular en el Barcelona, ese puesto sigue correspondiendo a Dani Olmo con la selección de España, como ocurrió en el pasado Mundial en ausencia de Fermín.

Con De la Fuente, Dani Olmo comenzó como titular en tres de los cuatro partidos. Solo no participó en la gran victoria sobre Croacia por 4-1. En ese partido, Fermín fue el titular, siendo esa su única participación como titular en el inicio del recorrido actual en la Liga de Naciones de Europa.

En el estadio de Wembley, Fermín López permaneció todo el partido en el banquillo, mientras que ante la República Checa entró como sustituto de Olmo en el minuto 67, y después jugó contra Croacia en lugar de Olmo en el minuto 71.

En cuanto a Dani Olmo, que ofreció tres pases decisivos en cuatro partidos, disputó durante el parón actual con la selección de España 220 minutos, mientras que Fermín López, que dio la asistencia del gol de Lamine Yamal con el que se abrió el festival de goles ante Croacia, participó en apenas 91 minutos. Es decir, la diferencia fue de 129 minutos menos para Fermín, una situación completamente opuesta a lo que ocurre en el Barcelona.

Fermín López y Dani Olmo regresan ahora a las filas del Barcelona para prepararse de cara al ambiente de LaLiga y la Liga de Campeones de Europa.

El equipo del entrenador Flick afrontará durante el mes de octubre un calendario apretado y difícil, y es seguro que el técnico alemán se verá obligado a recurrir a la política de rotaciones para mantener la puesta a punto y la vitalidad de los jugadores.

La pregunta sigue siendo cuál será el jugador que el técnico alemán elegirá para los partidos que ningún jugador quiere perderse, como la visita al estadio Parque de los Príncipes en París, o el partido del Clásico el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou.

Y si Flick mantiene su once titular, las opciones de Fermín López seguirán siendo mayores, pero Olmo es el jugador que entra en la etapa actual con mayor impulso, tras el parón internacional.



