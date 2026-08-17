La reunión que congregó a los responsables de la Real Federación Marroquí de Fútbol y de la Liga Nacional de Fútbol Profesional con los presidentes de los clubes de la liga marroquí registró nuevos avances en torno a la propuesta de eliminar el descenso y aumentar el número de clubes de Primera División, después de que el proyecto obtuviera el respaldo de la mayoría de los clubes, frente a posturas de rechazo y otras que optaron por abstenerse de votar.

El sitio marroquí "El Botola" señaló: "17 clubes votaron a favor de la propuesta de eliminar el descenso y aumentar el número de clubes de la liga marroquí, mientras que siete clubes optaron por no apoyarla, entre el rechazo y la abstención".

Las posturas de los siete clubes se dividieron entre equipos que rechazaron la propuesta de forma explícita y otros que prefirieron abstenerse de votar, en medio de disparidad en los datos que circulan sobre los detalles de las posturas de algunos clubes durante la reunión.

Rechazaron la propuesta el Raja Athletic Club, el Fath Union Sport, el Tuarga, el Club Meknès, el Chabab Es-Salmi y el Wydad de Fez, mientras que el Ejército Real, el Wydad Athletic Club y el Maghreb de Fez optaron por abstenerse de votar.

Este avance sitúa el proyecto de cambiar la composición de la liga marroquí ante una nueva problemática, especialmente ante la insistencia en la necesidad de respetar los procedimientos legales y reglamentarios vigentes en caso de que se decida adoptar el nuevo formato a partir de la próxima temporada.

La cuestión de la aprobación de los clubes implicados y el respeto de las leyes y normativas que regulan las competiciones se perfila como uno de los principales obstáculos ante la posibilidad de aplicar la decisión, sobre todo si el cambio se adopta de forma excepcional y al margen de los procedimientos habituales.

El sitio "El Botola" apuntó que la existencia de clubes contrarios a la propuesta podría complicar su aprobación en su formato actual, especialmente si el cambio se adopta de manera excepcional y sin pasar por los procedimientos que imponen las leyes y normativas que regulan las competiciones.

La Junta Directiva de la Real Federación Marroquí de Fútbol se encuentra ante un expediente espinoso, después de que se esperara que la propuesta contara con un respaldo más amplio de los clubes de la liga marroquí.

Los datos que circulan indican que el debate no se limitó a los aspectos deportivos, sino que se entrelazaron con él consideraciones organizativas y cálculos vinculados al panorama futbolístico y a los compromisos venideros, lo que podría aumentar la dificultad de alcanzar un formato consensuado sobre la composición de la liga durante la próxima temporada.

Así, el destino de la propuesta de eliminar el descenso y aumentar el número de clubes de la liga marroquí sigue ligado a la capacidad de las distintas partes de superar las objeciones existentes y garantizar la conformidad de la decisión con las leyes y los procedimientos reglamentarios vigentes.