La búsqueda de la KNVB de un nuevo seleccionador para la selección neerlandesa parece haberse retrasado por la repentina candidatura de Louis van Gaal. Según Mike Verweij, la federación se ha visto sorprendida por la candidatura pública del técnico de 74 años para un cuarto mandato al frente de la Oranje.

Ronald Koeman decidió no ampliar su contrato, que expira tras la eliminación en el Mundial, por lo que el director de fútbol de élite, Nigel de Jong, debe actuar con rapidez. El 24 de septiembre, la selección neerlandesa tiene ya programado el duelo de la Liga de Naciones contra Alemania.

En el último periodo han sonado varios nombres importantes, pero Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag e incluso Pep Guardiola parecen no estar disponibles. Por ello, Reiziger cobró fuerza claramente y el actual seleccionador de la Jong Oranje mantuvo largas conversaciones el pasado domingo con De Jong y el comisionado de fútbol Clarence Seedorf.

La situación cambió cuando quedó claro que Van Gaal también está abierto a un regreso a la KNVB. Verweij sospecha que la KNVB, en realidad, ya había tomado una decisión internamente. "Fichar a Michael Reiziger, que ya trabaja en la KNVB, y ponerlo como seleccionador, debería ser pan comido. Porque Reiziger, naturalmente, quiere muchísimo ser seleccionador, y eso también es lógico", dice el periodista en el pódcast Kick-off de De Telegraaf.

La repentina disponibilidad de Van Gaal habría caído como una bomba en Zeist. "Creo que la KNVB sí se ha sorprendido un poco de la disponibilidad de Van Gaal".

"Además, también me parece tremendamente raro que ellos mismos no lo supieran. Porque Van Gaal todavía era el seleccionador en 2022 y, en mi opinión, también es una de las personas a las que realmente podrías consultar en la búsqueda de un nuevo seleccionador. Junto con algunos otros como Bert van Marwijk, Dick Advocaat y Guus Hiddink".

Según Verweij, pese a ello la federación sigue teniendo la intención de promocionar a Reiziger. "Creo que el retraso es para dejar que amaine la pequeña tormenta de Louis van Gaal. Porque, según la última información que tengo, sigue sin haber habido contacto con Van Gaal. Todo apunta, además, a que de verdad van a apostar por Reiziger".