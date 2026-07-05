Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

¿La directiva o Yaisla? El secreto tras la marcha de Mahrez del Al-Ahly

R. Mahrez
M. Jaissle
Al Ahli
1ª División
Argelia
Alemania
Arabia Saudí

¿Por qué se prescindió del «mago de Argelia»?

Medios saudíes aseguran que esta es la razón principal por la que el astro argelino Riyad Mahrez dejó el Al-Ahli, tras tres temporadas, tras activarse la cláusula de rescisión de su contrato por 15 millones de dólares.

El Al-Ahli ya había anunciado su marcha, con lo que se cerraba su etapa en el «Al-Raqi» tras tres temporadas de éxitos nacionales y continentales.

Según el programa «Malaeb» de «Al-Arabiya FM», el técnico alemán Matthias Jaissle planea un cambio radical para la nueva temporada con el sistema 3-4-3.

Con este sistema, el técnico busca presionar alto y dominar la posesión, por lo que necesita jugadores con gran capacidad física para cumplir tareas defensivas y ofensivas durante todo el partido.

Lee también... Mahrez tras rescindir su contrato: ¡Lo más importante es el interés del Al-Ahly!

Según la fuente, Mahrez ya no cumple los requisitos físicos del nuevo sistema por su edad, lo que llevó al cuerpo técnico a aceptar su salida como parte de la reestructuración del equipo.

Mahrez llegó en 2023 y ayudó a ganar dos veces la Liga de Campeones de Asia y una Supercopa nacional.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google