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Miguel Ángel Gil Marín dio la sorpresa durante la Asamblea General de LaLiga al anunciar su dimisión como vicepresidente primero y miembro del consejo de administración, a raíz de la polémica por la financiación de la Asociación de Clubes Europeos.

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La dimisión se produjo durante la Asamblea General de LaLiga, celebrada este martes en Madrid, según informa el diario español AS, que apunta a que el motivo de la decisión es la supuesta financiación de más de un millón de euros que LaLiga habría concedido a la Unión de Clubes Europeos.

Gil Marín es miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos, conocida anteriormente como Asociación de Clubes Europeos.

En la Asamblea General de LaLiga, que reunió a los clubes de Primera y Segunda División, se anunció la salida de Gil Marín de la vicepresidencia primera, cargo que ocupaba desde 2020, cuando sucedió a Clemente Villaverde.

En los últimos años, Gil Marín ha sido uno de los principales apoyos de Javier Tebas en sus enfrentamientos con el Real Madrid, aunque su relación con el resto de clubes llegó a tensarse en una etapa, cuando respaldó temporalmente el proyecto de la Superliga europea, una postura que provocó el enfado de los demás clubes.

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Miguel Ángel Gil Marín asumió oficialmente la vicepresidencia primera de LaLiga en marzo de 2020, un cargo que le otorgaba también un puesto en la Comisión Delegada, de la que forman parte el Real Madrid, el Barcelona, el Real Betis, el Deportivo Alavés, el Sevilla, el Villarreal, el Sporting de Gijón, el Celta Fortuna, el Real Oviedo, Las Palmas y el Almería.

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El apoyo de Tebas a la Unión de Clubes Europeos

La Unión de Clubes Europeos, cuya supuesta financiación por parte de LaLiga parece haber sido la causa directa de la dimisión de Gil Marín, es una organización de creación relativamente reciente que reclama un reparto más justo de los ingresos en el fútbol europeo.

La organización advierte del riesgo de que las ligas nacionales se hundan y de que muchos clubes pierdan su capacidad competitiva debido a la actual desigualdad en el reparto de los ingresos, fruto de la relación entre la UEFA y la antigua Asociación de Clubes Europeos, que agrupa a los grandes clubes del continente.

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Javier Tebas apoya a la Unión de Clubes Europeos desde su fundación y ha participado en distintos actos y foros para mostrar su respaldo a esta iniciativa.

Otros clubes se han sumado también a esta organización, entre ellos Las Palmas y Osasuna, en su intento de reclamar una mayor representación de los clubes en el ecosistema del fútbol europeo.

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Pese a esta discrepancia sobre el apoyo a las distintas asociaciones de clubes, fuentes de alto nivel de LaLiga aseguraron a AS que la relación entre Tebas y Gil Marín es «excelente» y que no creen que la dimisión de este último como vicepresidente primero vaya a generar problemas entre ambos dirigentes, más allá de su salida del cargo.