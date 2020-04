La Dimayor se pone la camiseta para que el fútbol pueda regresar y así terminar la Liga BetPlay I-2020

El ente rector del FPC contrataría a una empresa canadiense para implementar los protocolos necesarios para poder jugar a puerta cerrada.

La emergencia sanitaria a causa de la expansión del coronavirus ha motivado el aplazamiento de las principales competiciones continentales, como la Eurocopa y la Copa América , y la suspensión de la gran mayoría de las ligas del planeta, incluyendo el FPC, hasta que la emergencia termine.

La Dimayor, ha comenzado a tomar cartas en el asunto para garantizar el regreso, seguro y bajo todas las medidas sanitarias, del FPC. En el marco de elaborar una propuesta que cuente con todos los lineamientos necesarios para obtener el aval del gobierno nacional, según inormación del portal Primera Plana, la institución que rige la Liga Betplay firmó una carta de intención no vinculante con la firma canadiense Athletics and Health Solutions Inc.

La compañía mencionada se encargará de crear un estándar para detectar, interpretar y realizar informes médicos que hagan que la práctica del fútbol se desarrolle de la manera más segura y entre sus funciones estaría proporcionar a Dimayor un equipo de profesionales de la salud para que estén en los lugares elegidos para que se desarrolle el torneo profesional..

Semanalmente se realizarán pruebas de serología a los jugadores de cada equipo, cuerpo técnico y personas que convivan con ellos en los hoteles y lugares de concentración, a lo que se suma lo más importante: 24 horas antes de los encuentros, se harán pruebas de diagnóstico de anticuerpos a todo el personal que se requiera para el desarrollo del juego, lo anterior incluye a los jugadores, el cuerpo técnico, los árbitros, el personal de seguridad y mantenimiento, los delegados de los clubes y el personal de la transmisión de televisión.

La manera de garantizar el cumplimiento de cada examen y prueba por parte de cada integrante de los distintos planteles será la implementación de una aplicación de trazabilidad, con la que se hará seguimiento caso por caso. Todo el esquema implica que la firma en conjunto con Dimayor establecerán los protocolos y se encargarán de armar el calendario de los partidos, entrenamientos y eventos alrededor del fútbol.