«La dignidad antes de la despedida»... Renard pide a los jugadores de Túnez que den una última batalla por el honor en el Mundial

Pese a estar eliminados, la historia no perdona a quien se rinde. Así lo recordó el francés Hervé Renard, seleccionador de Túnez, al pedir a sus jugadores que defiendan el «orgullo y la dignidad» en el último partido contra Holanda.

Túnez llega golpeado: de llegar a Norteamérica con un récord defensivo perfecto —sin encajar gol alguno— a encajar nueve tantos en solo dos encuentros del Grupo F.

El debut ante Suecia terminó 5-1 y costó el cargo a Sabri Lamouchi; Renard llegó, pero la goleada 4-0 ante Japón selló la eliminación.

En la víspera del encuentro, Renard afirmó: «Debemos cerrar el torneo de la mejor forma. El fútbol pide orgullo y dignidad hasta el final».

El técnico, que ha dirigido a cinco selecciones africanas, añadió: «Espero que mantengamos ese orgullo mañana ante la gran selección de Países Bajos. El Mundial es un evento excepcional y me siento afortunado de vivirlo».

Renard, que estaba en Senegal siguiendo el torneo cuando recibió la llamada para sustituir a Lamouchi, afirmó: “Aunque esta alegría no dure mucho, debemos vivir cada momento. Aún nos queda un partido y, si mostramos más cohesión y plantamos cara a Holanda, será una gran recompensa para cerrar el torneo”.

Túnez quiere evitar otro desenlace desastroso y salvar el honor frente a los “molinos holandeses”. El encuentro podría ser el último de Renard si no logra revivir al conjunto tunecino.