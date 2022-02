La dieta de los futbolistas religiosos: cómo se alimentan y qué no comen

La religión musulmana tiene diversas reglas alimentarias, según el Corán hay alimentos legales y otros ilegales. Los expresamente prohibidos son la carne de animal ya muerto, la carne de cerdo, la sangre y la carne dedicada a una deidad que no sea Alá. Por otro lado, las bebidas alcoholicas también están prohibidas.

En 2013, Frank Ribery, abiertamente musulmán, se enfadó con su compañero de equipo Jerome Boateng por volcarle un vaso gigante con tres litros de cerveza en la celebración del título liguero. Para el francés el alcohol es un gran mal de la sociedad.

Mohamed Salah es una de las caras más relevantes de la religión musulmana dentro del mundo del fútbol de élite. El delantero de Liverpool ha logrado esculpir su cuerpo mediante una alimentación estricta. "Prefiero comer saludable", dice y comenta su dieta: "Trato de desayunar dos veces: jugo de arándanos con leche de almendras sin grasa, y una hora después yemas de huevos con aguacate y pan sin gluten. Para el almuerzo, verduras, pollo o pescado. Dos horas después puedo comer yogurt puro, nada de crema o miel, con algunas frutas y también pueden haber algunas nueces".

Esta religión también celebra el Ramadán, conocido como el mes del ayuno. Es el noveno mes en el calendario islámico y es variable, por lo que no suele tocar en la misma fecha. Los musulmanes deben ayunar desde el amanecer hasta el ocaso, es obligatorio salvo casos extremos.

En 2021 el fútbol turco fue viral por una escena que se dio en el duelo entre GZT Giresunspor y Ankara Keciorengucu, cuando un grupo de futbolistas aprovecharon un parón para comer y tomar. Durante la misma semana, en plena élite, sucedió algo similar: en el encuentro entre Leicester y Crystal Palace se paró a los treinta minutos para que Wesley Fofana y Cheikhou Kouyate pudieran alimentarse cuando cayó el sol.

El artículo sigue a continuación

Paul Pogba también se ha convertido al islam en los últimos años, y de acuerdo al Ramadán comenta: "Tengo un nutricionista profesional aquí (Manchester), que me ayuda con lo que tengo que comer y también cuando entreno me da algunas proteínas para que no pierda mucho músculo".