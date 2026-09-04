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SV Elversberg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

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La despedida parece tomar más forma: un exinternacional podría abandonar aún la Bundesliga

Bundesliga
Fichajes
Bayer Leverkusen vs Union Berlin
Bayer Leverkusen
Union Berlin

Aunque el mercado de fichajes en Europa se cerró, todavía son posibles los traspasos. Al parecer, Jonas Hofmann estaría estudiando una próxima salida del Bayer Leverkusen.

Según un informe de Bild, la salida del internacional absoluto en 24 ocasiones es realmente un tema. El interesado es el FC Al-Shabab de Arabia Saudí, donde el mercado de fichajes sigue abierto hasta el 12 de octubre.

Se dice que el interés es mutuo. Hofmann está en contacto con el club del técnico alemán Thomas Letsch.

Está claro que las acciones de Hofmann en Leverkusen tampoco han subido con el nuevo entrenador Carles Martinez, como subraya su no inclusión en la plantilla de los renanos para la Europa League.

Bayer 04 Leverkusen v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images

Jonas Hofmann, ganador del doblete con el Bayer

Hofmann llegó en 2023 procedente del Borussia Mönchengladbach a Leverkusen y, a las órdenes de Xabi Alonso, ganó invicto con el Werkself la Bundesliga 2024 y, al mismo tiempo, la Copa de Alemania. Después de disputar 32 partidos solo en la liga en la primera temporada, en la que logró cinco goles y diez asistencias, su influencia fue disminuyendo cada vez más.

Leverkusen incluso permitiría probablemente a Hofmann, cuyo contrato con el Bayer expira en el verano de 2027, marcharse libre. El regreso de Moussa Diaby solo ha hecho que ese escenario sea aún más probable.

«Es cierto que todavía hay algunos mercados abiertos en el fútbol. Veremos qué pasa en los próximos días. Jonas también lo sabe», dijo recientemente el técnico Martinez. «Ahora está aquí y entrena con nosotros. Tenemos algunos problemas de lesiones en esa posición en las bandas y por eso Jonas puede ayudarnos».


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