La despedida de Riquelme: fecha, venta de entradas e invitados

Pese a que Angelici había revelado la posibilidad de hacerlo en septiembre, finalmente el partido homenaje para el 10 no será en 2019.

¿CUÁNDO SERÁ?

La idea lleva años, prácticamente desde su retiro a finales del 2014, pero nunca se logró llevar a cabo: primero por diferencias entre el 10 y Daniel Angelici y luego por razones personales. Parecía que diciembre de 2018 sería el momento, pero los tiempos volvieron a postergarse. El propio Román, en una entrevista brindada el 1° de mayo del año anterior en TyC Sports, se quejó porque "mi despedida se tuvo que hacer hace un montón de tiempo. Por una cosa u otra se va atrasando, por una eliminación o se pierde un partido importante... Quiero que el hincha disfrute y sea buen momento del club".

El martes 11 de diciembre, luego de analizar la derrota en la final de la , dio algunas precisiones más: "ha pasado mucho tiempo desde que me retiré. He pensado mucho. He pensado que no lo iba a hacer. Pero quiero ver a la gente de Boca, quiero vivir un momento más con los hinchas y el partido será a mitad de año o en octubre o noviembre, de eso no pasa. Necesito entrar a la Bombonera, estar con la gente, extraño a los hinchas un montón. Tengo ganas de ponerme los pantalones cortos y los botines y entrar al patio de mi casa una vez más. Espero comunicarlo en enero. Se hace en 2019 sí o sí."

La información más reciente la había dado el propio Angelici cuando declaró en CNN Deportes que había hablado con Román y que "la idea es hacer el partido en la fecha FIFA de septiembre. Él decide la fecha y Boca pondrá todo para que sea una gran fiesta y él pueda despedirse de su gente".

Sin embargo, según informaron ahora en TNT Sports, la despedida del ídolo de Boca no se hará en 2019. Si bien no trascendieron los motivos de la nueva postergación, lo cierto es que tanto Román como sus seguidores tendrán que seguir esperando por su partido homenaje. ¿Será en 2020?

VENTA DE ENTRADAS

Una vez que se confirme la fecha exacta, se avanzará en la comercialización de las entradas. La gran incógnita, más allá de los valores de las mismas, es si habrá prioridad para los socios de Boca o si hasta habrá algún tipo de filtro, ya que ningún fanático querrá perderse la chance de aplaudir al mejor de la historia del club.

INVITADOS

Lógicamente estarán presentes gran parte de los planteles campeones de Carlos Bianchi, que dirigirá a uno de los equipos. Pero además, se espera la visita de excompañeros en , como por ejemplo Andrés Iniesta, uno de sus jugadores preferidos. Y, en este punto, se abren dos interrogantes: ¿Invitará a jugadores con pasado en River, como su amigo Pablo Aimar? ¿Podrá venir Lionel Messi?