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El exastro brasileño Romário lanzó un duro ataque contra el italiano Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, exigiendo su destitución inmediata tras la derrota ante Japón por 3-2, en el partido amistoso que enfrentó a ambas selecciones en la ciudad de Singapur.

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Y consideró que el entrenador no ha mostrado hasta ahora nada que demuestre su capacidad para dirigir a la selección de la samba, pese a su brillante historial de logros con los clubes.

Las declaraciones de Romário llegaron a través de su cuenta oficial en "Instagram", donde dirigió críticas directas a Ancelotti, al considerar que su gran trayectoria como técnico no basta para justificar la continuidad de la experiencia actual.

El exdelantero dijo que el entrenador italiano es considerado uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol, pero que alcanzó esa condición a nivel de clubes, mientras que con la selección brasileña no ha mostrado hasta ahora el nivel que se espera de él.

Romário no se limitó a atacar al director técnico, sino que también dirigió sus críticas al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, exigiéndole que intervenga y tome una decisión contundente.

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Dirigió un mensaje de duro tono al presidente de la Confederación, instándole a tener el valor de poner fin al contrato con Ancelotti, y advirtiendo de que la continuidad de la situación actual podría exponer a la selección a más fracasos.

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Romário dijo que la camiseta de la selección brasileña no debería ser objeto de experimentos ni de decisiones no calculadas, señalando que la afición ya ha sufrido resultados decepcionantes.

Y añadió que su país no puede permitirse perder una nueva oportunidad en el Mundial, exigiendo a Ancelotti que regrese a dirigir clubes si quiere continuar su carrera, en lugar de seguir al frente de la selección nacional.

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Por su parte, Ancelotti habló del incidente de su expulsión durante el partido, aclarando que el árbitro le mostró la tarjeta roja por su incapacidad para controlar el banquillo de suplentes.

El entrenador italiano señaló que todos los jugadores estaban dentro del terreno de juego en ese momento, al considerar que la decisión del árbitro vino a raíz de este incidente, sin cargar toda la responsabilidad sobre el colegiado.

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Ancelotti lamentó la derrota, pero pidió mirar también los aspectos positivos del rendimiento de la selección, aclarando que algunos jugadores que disputaron su primera participación ofrecieron buenos niveles.

Y añadió que Brasil mostró una imagen aceptable durante 70 minutos, antes de que el resultado se viera afectado por un incidente arbitral en el que el árbitro no hizo sonar su silbato, aunque reconoció que eso no representa un error del árbitro, y describió el encuentro como un enfrentamiento de alto nivel, señalando que el árbitro no contaba con la experiencia suficiente para dirigir un partido de esta magnitud.

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La selección brasileña tiene previsto disputar su próximo partido el martes, cuando se mida a la selección de Singapur en el primer enfrentamiento entre ambas selecciones, en medio de las expectativas de que Ancelotti realice más pruebas.

El partido llega tras la derrota ante Japón y las duras críticas que dirigió Romário, para situar al entrenador italiano ante una nueva prueba, en un momento en el que continúan las preguntas sobre sus elecciones técnicas y su capacidad para construir un equipo capaz de competir en los próximos compromisos.