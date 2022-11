La derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022: nervios, cambio de estilo y caer en el planteo rival

La Albiceleste no dio la talla en el debut mundialista, fue sorprendentemente superada por Arabia Saudita y complicó su clasificación a octavos.

Argentina llegó hasta Qatar con un estilo marcado, de rasgos reconocibles e inalterables: juego asociado por bajo, toques cortos y ataque por dentro. No era posicional, mucho menos esquemático, los futbolistas se movían en torno a la pelota. De esta manera alcanzó un invicto de 36 encuentros, dos títulos y reconocimiento total. Ante Arabia Saudita, si ambos equipos salían al césped con camisetas planas, no se hubiese advertido que los argentinos eran parte del cotejo.

La estrategia de Hervé Renard, el entrenador francés de los árabes, fue interesante. Lejos de apropiarse del discurso de inferioridad y replegar en bloque bajo hizo que sus futbolistas achiquen espacios hace adelante. Sus líneas se mantuvieron fuertes en veinte metros y prácticamente en mitad de cancha, algo que puso en problemas a la Albiceleste que cayó en la tentación de lanzar envíos largos a las espaldas de los defensores.

La jugada del gol anulado a Lionel Messi, era el segundo en su cuenta personal.

La cuestión es que no lo hizo bien, o apuraban los envíos o tardaban demasiado en soltar el pase. En el primer caso ganaban los árabes y en el otro los argentinos quedaban en posición indebida. Probablemente hubiese sido arriesgado en otra época, pero aprovechando las innovaciones tecnológicas (VAR y offside semiautomático), ya no lo es tanto. Como suele expresar Juan Manuel Lillo, ex colaborador de Pep Guardiola: "El reglamento es el mejor libro de táctica".

El dato es taxativo, Argentina alcanzó los siete fuera de juego durante la primera etapa. Esto es más que la totalidad de la Copa del Mundo 2018. Tuvo 63% de posesión, pero solo dos remates: uno de penal, el otro en una segunda jugada tras pelota parada.

Ni siquiera el gol de penal a los diez minutos sosegó al combinado albiceleste, que parecía empantanado en un juego que le quedaba incómodo. Nunca pudo juntar pases en zonas bajas para atraer. Ángel Di María se pegó demasiado a la banda derecha, ambos laterales dudaban al pasar al ataque, Lionel Messi no bajó lo suficiente y Leandro Paredes nunca se insertó como tercer central para tener la cancha de frente y poder lanzar. Se necesitaba paz, por suerte parecía llegar el entretiempo, aunque lo peor estaba por venir.

A los ocho minutos del epilogo Arabia Saudita había dado vuelta las acciones. Era la primera vez que Argentina estaba abajo en el marcador desde noviembre de 2020. Era el momento de ver cómo gestionaba estas emociones, pero le costó solventarlo.

Para darle un martillazo al encuentro, el entrenador argentino decidió realizar tres cambios en simultáneo: adentro Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez; afuera Cristian Romero, Leandro Paredes (ambos erros grave en el primer gol) y Papu Gómez.

Las modificaciones le hicieron bien, el mediocampista de Benfica se adueñó del equipo que comenzó a posicionarse un poco más adelante, pero los árabes no cedían, seguían con su partido. De tanto ir tuvo aproximaciones, pero aisladas, por empuje, sin respetar la línea.

El pitazo final dejó una sensación de tristeza. Arabia Saudita ganó bien, tuvo un mejor plan de juego y lo ejecutó a la perfección. Individualmente inferiores, pero grupalmente mejores. De eso se trata el fútbol, de equiparar jerarquía desde donde se puede. Fueron valientes, hicieron un gran y continuo desgaste de presión.

Argentina perdió dos veces, la primera desde el resultado y la otra desde su falta de certezas. Le quedó el grupo cuesta arriba, aunque sigue con vida. Por eso hay esperanzas.