La derrota ante Inglaterra se convierte en victoria: ¿qué pasó en el vestuario de España?

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La derrota ante Inglaterra no fue solo el final de una racha histórica de partidos sin perder para la selección española, sino que se convirtió en una auténtica prueba para el carácter del equipo y su capacidad de superar los golpes. Una prueba que Luis de la Fuente, seleccionador de la Roja, decidió afrontar de una manera completamente distinta a limitarse a repartir culpas o a mostrar su decepción.

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En lugar de dejar que la tristeza se apoderara del vestuario tras la caída ante la selección inglesa en el Metropolitano, De la Fuente optó por convertir la derrota en un nuevo punto de partida, con un discurso cargado de optimismo en el que recordó los logros conseguidos por los jugadores en los últimos años.

El diario español Sport desveló los detalles de lo ocurrido en el vestuario de la selección española tras el partido, y aseguró que el técnico no quiso rendirse a la tristeza después del final de una racha de 43 partidos consecutivos sin perder, sino que buscó devolver la confianza a sus jugadores y recordarles el valor de lo que han logrado.

Abrazos y un mensaje especial: ¿cómo actuó De la Fuente?

Según informó Sport, De la Fuente se encargó de abrazar a sus jugadores en el túnel de vestuarios antes de dirigirse a ellos dentro del vestuario con unas palabras directas que transmitían un mensaje claro: «No estéis tristes».

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El técnico español era consciente de que la derrota había pesado mucho en sus jugadores, sobre todo porque no están acostumbrados a terminar los partidos internacionales con la camiseta de la selección española con una sensación de frustración, después de que este grupo se acostumbrara durante mucho tiempo a ganar y a mantenerse lejos de la derrota.

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Por eso, De la Fuente no se limitó a pedirles que pasaran página del resultado, sino que recurrió a recordarles lo que ya habían conseguido, apoyándose en un historial excepcional que no fue nada fácil de alcanzar.

«Lo que habéis conseguido es histórico, y vamos a ver si podemos repetirlo otra vez», dijo a sus jugadores, en referencia a la racha récord de 43 partidos que la selección ha disputado sin perder, antes de añadir, recordándoles los grandes títulos que han ganado: «Habéis ganado la Liga de Naciones, el Mundial y la Eurocopa».

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Lamine Yamal: tener este talento es un privilegio

De la Fuente se mostró orgulloso de los efectivos con los que cuenta la selección española y subrayó que contar con Lamine Yamal supone un gran privilegio para el equipo.

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«Es un privilegio tener a Lamine Yamal y al resto de jugadores», afirmó el técnico, que expresó su orgullo por sus futbolistas y se limitó a mostrarles su agradecimiento.

La derrota fue dura para la selección española, pero De la Fuente la gestionó de forma positiva para que los jugadores no abandonaran la concentración tocados anímicamente antes de volver a sus clubes.

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La concentración no fue sencilla debido a la presión constante de los partidos, ya que los jugadores acusaron un calendario saturado entre la Liga de Campeones y las competiciones nacionales en España, que a su vez viven una carrera muy reñida.

La selección española ganó a Chequia, pero no mostró su mejor versión física, y lo mismo se repitió ante Inglaterra en el Metropolitano.

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Por otro lado, la selección española se ha quitado de encima el peso de mantener su récord tras el final de la racha de imbatibilidad, lo que podría darle una mayor libertad en los próximos partidos, ya que no estará obligada a seguir defendiendo ese registro excepcional.

Aun así, la selección española seguirá siendo la vigente campeona del Mundial y tendrá grandes motivaciones para volver a la senda de la victoria a partir del próximo mes de marzo.

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Este grupo de jugadores tiene suficiente confianza acumulada y puede demostrarlo en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

Varios jugadores de la selección señalaron que el próximo desafío supone un estímulo para ellos, ya que esperan recuperar el título que conquistaron en 2023 en los Países Bajos, antes de iniciar el camino de la fase de clasificación para la Eurocopa 2028.