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Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

"La delegación llegó pronto a Yeda": el Al Ahli ofrece un apoyo importante al Al Diriyah antes del duelo con el Al Ittihad

Al Ittihad vs Al Diriyah
Al Ittihad
Al Diriyah
1ª División
Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Arabia Saudí

El Al Ahli brindó su apoyo a su homólogo Al Diriyah antes de su partido ante el Al Ittihad, mañana viernes, en la jornada 11 de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

Según una fuente especial del periódico saudí "Arriyadiyah", la directiva del Al Diriyah recibió la aprobación de su homóloga en el Al Ahli para permitir que el primer equipo de fútbol realice el último entrenamiento, hoy jueves, en el estadio del club, de cara a su enfrentamiento ante el Al Ittihad, en el estadio Al Inma de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeda.

La misma fuente señaló que la delegación del club capitalino llegó a la ciudad de Yeda de forma temprana, para ganar tiempo y prepararse para este enfrentamiento, prefiriendo disputar el último entrenamiento en Yeda.


El portugués Bruno Lage, entrenador del Al Diriyah, busca establecer el plan adecuado durante el entrenamiento del jueves, apoyándose en los ocho elementos extranjeros, encabezados por el argelino Adel Boulbina, el uruguayo Darwin Núñez y el francés Enzo Millot.

El Al Diriyah venció en el enfrentamiento pasado al Al Riyadh por un gol a cero, anotado por el español Óscar Rodríguez, con el que su equipo saltó al séptimo puesto con 15 puntos, por delante del Al Ettifaq por diferencia de goles.

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