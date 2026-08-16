Los elogios se multiplicaron hacia la estrella marroquí Ismael Saibari tras su llamativo gesto durante la victoria del Bayern Múnich sobre el Leipzig (3-1), ayer sábado, después de que corriera a ayudar a su compañero Jamal Musiala en cuanto se percató de que perdía el equilibrio y estaba a punto de caer al suelo, en los últimos minutos del partido.

Por su parte, la cadena ESPN elogió la actitud de Saibari y consideró lo que hizo un ejemplo del "compañero de verdad", después de que se lanzara rápidamente hacia Musiala y lo ayudara a tumbarse con seguridad, antes de la intervención del cuerpo médico y de otros jugadores.

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La cadena TNT también destacó el gesto de la estrella marroquí hacia su nuevo compañero, afirmando: "Saibari se incorporó al Bayern apenas este verano y ya está mostrando las cualidades que posee como persona, no solo como futbolista".

La escena se produjo pocos minutos después de que Saibari asistiera el gol de Musiala, el tercero del Bayern en el partido.

Musiala se mostró afectado por el calor y perdió parcialmente el conocimiento, antes de que interviniera el cuerpo médico del Bayern, que le realizó las pruebas necesarias y no reveló la existencia de una lesión grave.

Según informaron, las temperaturas en Múnich superaron los 30 grados centígrados durante el encuentro.

Saibari, exjugador del Eindhoven, disputó su primer partido con la camiseta del conjunto bávaro, después de saltar al campo como sustituto de Tom Bischof en el minuto 71, antes de asistir el gol de Musiala en el minuto 81.



