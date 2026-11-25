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La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de retirar a Marruecos el título de la Copa Africana de Naciones y concedérselo a Senegal ha reavivado el debate sobre la capacidad del reino marroquí para albergar la final del Mundial 2030. Los incidentes de la final del torneo continental suscitaron dudas sobre la organización y las medidas de seguridad, lo que ha dado a la Federación Española de Fútbol más motivos para el optimismo en su aspiración de acoger el partido más importante del Mundial.

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Según el diario Mundo Deportivo, los dirigentes de la Federación Española de Fútbol creen que lo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones, disputada en Marruecos el pasado 18 de enero, podría influir en los cálculos de la FIFA a la hora de elegir el estadio que albergará la final del Mundial 2030, sobre todo ahora que Marruecos y España siguen pugnando por acoger el evento.

Pero el optimismo español no se debe únicamente a la resolución jurídica del Tribunal de Arbitraje Deportivo , sino que también se apoya en los incidentes que rodearon la final de Rabat, que se convirtió en uno de los partidos más polémicos de la historia del torneo después de que los jugadores de Senegal abandonaran el terreno de juego en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en los últimos minutos del tiempo reglamentario.

Los futbolistas senegaleses permanecieron fuera del campo durante más de diez minutos antes de regresar para completar el partido. Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, falló el penalti, que detuvo el portero Édouard Mendy, y Pape Gueye firmó después el gol de la victoria de Senegal en la prórroga, de modo que el encuentro terminó con triunfo de los Leones de la Teranga por 1-0.

Aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo volvió a reconocer la victoria de Senegal sobre el terreno de juego, no pasó por alto lo sucedido durante el partido: consideró que el abandono del campo por parte de los jugadores fue una conducta contraria al reglamento, pero subrayó al mismo tiempo que la decisión del árbitro de reanudar el juego entraba dentro de sus competencias y que, por tanto, no se puede anular el resultado del encuentro.

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Las escenas polémicas no se limitaron a la protesta de los jugadores senegaleses, sino que se extendieron a las gradas y a los alrededores del terreno de juego, donde se produjeron enfrentamientos entre algunos aficionados senegaleses y miembros de los servicios de seguridad, en medio de un caos que generó dudas sobre las medidas organizativas y de seguridad de la final.

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Uno de los episodios que más se difundió fue el de la toalla de Édouard Mendy. Las imágenes mostraron al portero suplente de Senegal tratando de proteger la toalla que Mendy utiliza para secarse los guantes de los intentos de los recogepelotas marroquíes por quedársela, lo que le llevó a intervenir personalmente para evitar que volviera a ocurrir.

Estas escenas han pasado a formar parte del debate sobre la organización de grandes eventos futbolísticos por parte de Marruecos, sobre todo porque el reino se prepara para coorganizar el Mundial 2030 junto a España y Portugal, mientras los tres países compiten por albergar la final del torneo, uno de los asuntos organizativos más destacados del Mundial.

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Según el informe, la Federación Española de Fútbol recibió con optimismo la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, al considerar que los incidentes que rodearon la final de la Copa Africana de Naciones podrían influir en la evaluación de la candidatura de Marruecos para acoger la final del Mundial, especialmente en lo relativo a las garantías de seguridad y a la capacidad de organizar un partido de tal magnitud.

Todo ello coincide con las gestiones de la FIFA para supervisar los estadios candidatos a albergar partidos del Mundial 2030. Una delegación del organismo visita las instalaciones deportivas de Marruecos para evaluar los preparativos y las infraestructuras, en el marco de los trabajos previos a un torneo en el que habrá competencia por acoger el partido final.

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La visita de la delegación de la FIFA comenzó en Casablanca, donde se construye el estadio Hassan II, la principal opción marroquí para albergar la final del Mundial 2030, frente a las aspiraciones de España, que propone el Santiago Bernabéu o el Camp Nou como sede del partido decisivo.

Así, la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre el título de la Copa Africana de Naciones ha reabierto la pugna por la final del Mundial 2030, ya que la Federación Española ha visto en lo ocurrido en el torneo continental una oportunidad para cuestionar la preparación de la candidatura marroquí, pese a que la resolución del tribunal se limitó, desde el punto de vista jurídico, a zanjar el litigio sobre el resultado del partido y el título, sin pronunciarse sobre la capacidad organizativa de Marruecos ni sobre su idoneidad para acoger la final del Mundial.