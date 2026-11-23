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Un informe periodístico desveló este lunes los entresijos de la Asamblea General de la Confederación Africana de Fútbol, celebrada en Abuja, la capital nigeriana, con la participación de representantes de las 54 federaciones miembro y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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Según el diario "AS", Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió esta semana a la Asamblea General de la Confederación Africana de Fútbol, al igual que el candidato europeo a la presidencia del organismo internacional, el francés Philippe Diallo.

Infantino prometió un aumento considerable de la financiación para las 54 federaciones africanas, y la ovación que cerró el congreso fue unánime e incluso sorprendente para Diallo, que no sabía dónde mirar. El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, declaró públicamente: "Reafirmamos nuestro apoyo a Infantino". No había la menor duda.

Fouzi Lekjaa, Ahmed Yahya, Augustin Senghor, el propio Motsepe y, por supuesto, Infantino. Todos ellos han contribuido a elevar el nivel del fútbol africano hasta el punto de que ya compite con el europeo en número e inversión.

El sistema electoral de "un voto por federación" sitúa a cualquier país de África al mismo nivel que cualquier país europeo. Y África, con el respaldo de la FIFA, lleva la iniciativa en muchas de las decisiones futbolísticas actuales.

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África pidió un Mundial con más selecciones para garantizarse más plazas, y lo consiguió. También reclamó que la Copa Africana de Naciones se dispute cada dos años, y así será. Y pidió acoger cada año el Mundial femenino sub-17, o el congreso más importante de la FIFA en décadas, y se le concedieron esas peticiones.

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Aunque sea solo por eso, persiste la sensación de que el lobby africano (con el respaldo de Trump y Arabia Saudí) complica la elección del Santiago Bernabéu como sede de la final del Mundial 2030, algo que se había prometido y que resulta lógico.

En consecuencia, la UEFA eligió a Diallo para competir con Infantino a través de África: es hijo de un boxeador senegalés y tiene capacidad para captar, al menos, los votos francófonos.

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Un factor podría jugar a su favor esta semana: la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la final de la Copa Africana de Naciones. Si no se le concede el título a Senegal y Marruecos sigue siendo campeón, la división dentro de África supondría una oportunidad perfecta para Europa.

Es más, la propia África vería la fuerza y la ambición de Marruecos como dos peligros. De lo contrario, su próximo objetivo parece claro: la final del Mundial 2030.

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El estadio del Barcelona figura, junto al Santiago Bernabéu y el Estadio Hassan II de Marruecos, todavía en construcción, entre los tres candidatos a albergar la final del Mundial 2030.

La rivalidad es especialmente notable entre Marruecos, que quiere que el Estadio Hassan II acoja la final del Mundial, y España, que cuenta con dos opciones: el Santiago Bernabéu y el estadio del Barcelona.

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Cabe señalar que la decisión final sobre el estadio que albergará la final corresponderá exclusivamente a la FIFA, mientras que estas visitas específicas a los estadios suponen un factor decisivo para evaluar las ventajas y desventajas de cada recinto y su capacidad para acoger el partido.