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El mejor logro de la historia de la selección marroquí en la clasificación de la FIFA podría quedarse en un recuerdo efímero, después de que el caso del título de la Copa Africana de Naciones haya puesto a los Leones del Atlas ante la posibilidad de perder tres puestos en el ranking mundial, en un nuevo capítulo de las consecuencias del litigio con Senegal, que el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió a favor del conjunto senegalés.

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Senegal había protestado durante la final por la decisión de señalar un penalti a favor de Marruecos, se negó a continuar el partido y abandonó el terreno de juego, pero el árbitro Jean-Jacques Ndala no suspendió el encuentro. Los jugadores senegaleses regresaron unos quince minutos después y se reanudó el juego, en el que Brahim Díaz falló el penalti antes de que Senegal marcara un gol agónico con el que ganó por 1-0.

El TAS consideró que la decisión de reanudar el partido entra dentro de la competencia exclusiva del árbitro, ya que ambas selecciones volvieron al terreno de juego y mostraron su disposición a seguir jugando, y que los artículos 82 y 84 se refieren a los casos en los que el árbitro decide suspender definitivamente el partido, algo que no ocurrió en aquel encuentro.

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El portal senegalés "Wiwsport" informó de que Marruecos podría perder 18 puntos de su total en la clasificación de la FIFA, los que obtuvo cuando se le computó el título de la Copa Africana de Naciones, antes de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) devolviera este martes el título a Senegal al anular la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que había otorgado a Marruecos la victoria administrativa por 3-0.

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La selección marroquí logró un hito histórico sin precedentes al ascender al quinto puesto mundial con 1809,37 puntos, dos posiciones más que en la clasificación anterior, en la que ocupaba el séptimo lugar.

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Los Leones del Atlas superaron así a Portugal, sexto con 1801,28 puntos, y a Brasil, séptimo con 1800,91 puntos, con lo que Marruecos se convirtió en la primera selección árabe en alcanzar ese puesto e igualó la mejor clasificación africana, lograda por Nigeria en abril de 1994.

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Según los cálculos publicados por el medio senegalés, restar 18 puntos a Marruecos reduciría su total a 1791,37 puntos, con lo que caería al octavo puesto mundial, por detrás de Portugal y Brasil, aunque seguiría un punto por delante de Bélgica, actual octava con 1790,37 puntos.

En cambio, la posición de Senegal no variaría según estos cálculos, ya que se mantendría en el decimoctavo puesto mundial con 1655,34 puntos. Por ahora, la deducción de puntos sigue siendo una hipótesis ligada a las consecuencias del fallo del tribunal y no una decisión anunciada por la FIFA.

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Este ascenso marroquí llega tras una trayectoria al alza que comenzó después del Mundial de 2022 en Catar. Marruecos ocupaba el puesto 22 antes del torneo y saltó al 11 tras alcanzar las semifinales. Desde entonces no bajó más allá del puesto 14, con el que cerró 2024, y volvió al 11 a finales de 2025. En enero de 2026 alcanzó el octavo lugar, por primera vez desde abril de 1998, cuando ocupaba el décimo, y en este mes de noviembre siguió progresando hasta el quinto.

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