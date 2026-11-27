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Éder Militão afronta un difícil reto para recuperar su puesto en el once titular del Real Madrid, después de que su estado físico en sus últimas apariciones haya despertado dudas sobre su capacidad para volver pronto a su nivel habitual, en un momento en el que José Mourinho ya ha apostado por otra pareja de centrales para liderar la línea defensiva del equipo.

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El diario español «Defensa Central» informó de que el defensa brasileño solo ha disputado 3 partidos, con un total de 140 minutos, lo que refleja su escasa participación y que todavía no ha alcanzado la puesta a punto técnica y física necesaria. El medio señaló además que su actuación ante el Eindhoven puso de manifiesto que sigue lejos de su mejor versión, pese a las expectativas de que pudiera recuperar su sitio en el equipo.

La tarea de Militão se complica aún más por el buen rendimiento de Ibrahima Konaté y Dean Huijsen, que se han convertido en la opción preferida de Mourinho en el centro de la defensa en la mayoría de los partidos. El técnico portugués considera que ambos son ahora mismo los mejores en cuanto a estado físico y capacidad para ejecutar las instrucciones tácticas, lo que les otorga una clara ventaja en la pugna por la titularidad.

El problema no tiene tanto que ver con las cualidades técnicas de Militão, que, cuando está en plenitud, lo convierten en uno de los mejores defensas del mundo, como con su historial de lesiones, que ha frenado su carrera en los últimos años y ha afectado a su continuidad sobre el terreno de juego.

Además, su regreso progresivo obliga al cuerpo técnico a manejarlo con cautela para evitar una nueva recaída que pudiera apartarlo de la competición durante más tiempo.

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Por su parte, el defensa brasileño sigue aferrado a la oportunidad de recuperar un papel importante en el Real Madrid, aunque es consciente de lo difícil que resulta la competencia con Konaté y Huijsen, además de Antonio Rüdiger, que todavía puede aportar al equipo en algunos partidos pese a que su estado físico ha decaído respecto a temporadas anteriores, lo que hace aún mayor el desafío para Militão.

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El jugador tiene contrato con el Real Madrid hasta 2028 y, por ahora, no piensa en abandonar el club, aunque no ha descartado de forma definitiva una posible salida el próximo verano si no dispone de minutos suficientes y sigue buscando un mayor protagonismo en el equipo. Sin embargo, su postura actual refleja su determinación de seguir compitiendo: continúa entrenándose y trabajando para mejorar su estado físico, y además mantiene una buena relación con Mourinho.

La decisión final sobre el futuro de Militão en el once titular dependerá de lo que ofrezca en los próximos meses y de su capacidad para recuperar la forma sin sufrir nuevas lesiones. Mourinho tendrá que encontrar el equilibrio entre aprovechar el potencial del defensa brasileño y mantener la estabilidad de la línea defensiva, en un contexto marcado por el gran nivel de Konaté y Huijsen y sin garantías, por ahora, de que Militão pueda arrebatarle el puesto a alguno de ellos a principios de 2027.