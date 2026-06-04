Los médicos critican la prohibición de la FIFA de llevar botellas de agua al Mundial. La federación permitió hace semanas botellas reutilizables de hasta un litro, pero ahora las prohíbe.

Hace semanas se permitían botellas reutilizables de hasta un litro, pero ahora la medida se ha prohibido.

La FIFA quiere evitar que los aficionados lancen objetos, pero la prohibición total ha sorprendido a los médicos.

Malcom Mistry, profesor de Londres citado por The Sun, advierte: «Es una noticia muy alarmante. El calor y la deshidratación pueden provocar mareos o desmayos».

«Si no beben lo suficiente, pueden sufrir un golpe de calor con consecuencias mortales. La gente no se levantará para hacer cola en un quiosco o fuente; se quedará sentada bajo el sol durante tres horas. La FIFA está corriendo un gran riesgo».

Oliver Gibson, médico de Londres, añade: «Prohibir las botellas reutilizables incrementa el riesgo de problemas por calor».

«El calor y la deshidratación aumentan la carga sobre el corazón y pueden provocar un infarto. Mayores, jóvenes y personas con problemas de salud deben poder beber gratis sin esperar», concluye Gibson.