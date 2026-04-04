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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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La decisión arbitral en el partido contra el Mallorca agrava las heridas del Real Madrid con una decisión errónea

Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Primera División
F. Mastantuono
España

El Real Madrid cayó derrotado por 1-2 ante el Real Mallorca, en la 30.ª jornada de La Liga.

El Real Madrid se queda con 69 puntos en el segundo puesto de la Liga, mientras que el Mallorca suma 31 puntos y ocupa el puesto 17.

El partido fue arbitrado por Sánchez Martínez, quien recibió una puntuación de 5 sobre 10 por parte del sitio web «Archivo VAR», especializado en arbitrajes.

«Archivo Far» señaló: «El árbitro del partido mostró cuatro tarjetas amarillas, y se podría haber evitado la última, que recibió Franco Mastantuno, jugador del Real Madrid, por una acción que apenas se puede considerar falta».

Sánchez Martínez logró llevar el partido a buen puerto, a pesar de que se produjeron más roces de los necesarios que interrumpieron el juego. 

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