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Gian Piero Gasperini ha admitido que el último desplome de la Roma ante el Manchester United en la Champions League le ha dejado un sabor amargo y ha insistido en que la derrota supone una lección más dura que su anterior fracaso frente al Real Madrid. La Roma desperdició una ventaja de dos goles en Old Trafford, en una nueva muestra de la preocupante fragilidad mental que ha lastrado su campaña europea.

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Se esfuma la ventaja en Old Trafford

El equipo italiano parecía tener el partido bajo control al principio y se adelantó 0-2 en los primeros 18 minutos gracias a Matias Soule y a un penalti transformado por Donyell Malen. La Roma dispuso de varias ocasiones para ampliar su ventaja, pero no las aprovechó.

El partido dio un vuelco cuando Bruno Fernandes marcó un penalti que hubo que repetir. Ese tanto dio alas a los locales, que no ganaban un partido desde el 10 de septiembre. Matheus Cunha se convirtió en el héroe del Manchester United en los últimos minutos con un doblete decisivo que selló una remontada por 3-2.

Gasperini analiza el desplome de la Roma

En declaraciones a Sky Sport Italia, Gasperini explicó cómo cambió drásticamente el partido tras el penalti de Fernandes. «Fue un partido distinto al del Real Madrid, en el que todo ocurrió en los últimos siete u ocho minutos a partir de saques de esquina y no había indicios reales de que fueran a remontar», explicó. «Esta vez, después del penalti, el Manchester United tuvo una repentina inyección de entusiasmo y no pudimos seguirle el ritmo».

El técnico italiano reconoció que la dificultad de su equipo para conservar las ventajas empieza a ser preocupante. «No creo que sea una coincidencia, pero también pienso que fueron partidos distintos», añadió. «Esta noche no tuvimos fuerzas para presionar a sus delanteros como lo hicimos en la primera parte. Además, el penalti y el error en el empate cambiaron de verdad el rumbo del partido.

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«Contra el Manchester United siempre habrá 15 o 20 minutos en los que estés sometido a presión y, si logras salir indemne, todo irá bien».

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Una dura lección europea

Al reflexionar sobre las carencias tácticas de su equipo en la segunda parte, Gasperini consideró que el desplome en Old Trafford dejó más enseñanzas que la remontada sufrida en los últimos minutos ante el Real Madrid. «Sinceramente, aprendimos más de este partido que del disputado contra el Real Madrid. Aquello pareció imprevisible, mientras que hoy hubo momentos en los que Old Trafford empujaba al equipo. Tenemos que saber manejar mejor estas situaciones en el futuro», reconoció.

Al abordar los cambios tácticos, Gasperini señaló que su equipo no supo adaptarse a la intensa presión del United. Continuó: «Hicieron cambios en el descanso y ya no tenían nada que perder, así que adelantaron la presión. Quizá deberíamos haber recurrido más a los balones largos en esa situación.

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«El problema fue que ya no éramos capaces de seguir a sus jugadores de referencia, así que se impusieron en la presión, no nos dejaron jugar y también nos superaron en ataque.

«Eso nos creó problemas. Probablemente deberíamos haber intentado cortarles más el ritmo entrando más al choque y bajar la velocidad del partido. El impulso del encuentro cambió con el penalti y la jugada del 2-2».

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La fragilidad psicológica de la plantilla también fue uno de los temas principales, y Gasperini admitió que sus jugadores se ponen nerviosos cuando el partido se tuerce. «Es cierto, también pasó contra el Real Madrid, así que quizá aparece cierta decepción cuando ves que la victoria se te escapa», añadió. «Insisto: el equipo tiene que quitarse la presión de conseguir un resultado a toda costa, así que este partido nos ayudará a aprender más que otros».

La atención vuelve a la liga en plena crisis de lesiones

La Roma debe recomponerse rápidamente mientras atraviesa un periodo difícil marcado por la acumulación de lesiones. Con los porteros Mile Svilar y Pierluigi Gollini de baja, además de jugadores de campo importantes como Paulo Dybala, Manu Kone y Lorenzo Pellegrini, la plantilla cuenta con muy pocos efectivos. La retirada prematura de Devyne Rensch por un problema muscular agrava aún más la situación.

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El equipo ocupa actualmente el 19.º puesto de la clasificación de la Champions League, con cuatro puntos en cuatro partidos, y su futuro europeo está en el aire. Sin embargo, sigue invicto en la Serie A e intentará recuperarse en la competición doméstica cuando reciba al Sassuolo el sábado.