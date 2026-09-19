Por tercera vez consecutiva en un partido de liga, el Inter encajó dos goles para ponerse 0-2 en el Stadio Olimpico de Italia. Este sábado por la noche en Roma fue el ex del Gladbach Manu Kone quien marcó por partida doble para los locales (6', 37').

Pero por tercera vez seguida eso no se tradujo en una derrota para el vigente campeón dirigido por Cristian Chivu, porque tras el descanso fue el goleador Lautaro Martínez quien, a su vez, firmó un doblete (46', 79').

Así, el gran duelo de la liga terminó con un 2-2 justo por lo visto sobre el césped, los primeros puntos perdidos por ambos equipos después de cuatro victorias consecutivas desde el inicio de la temporada. La Roma lidera gracias a una mejor diferencia de goles, porque el Inter marca con frecuencia, pero también encaja demasiados goles con una bonita regularidad.

"Lo que dije en el vestuario se queda absolutamente entre los jugadores y yo. Cada uno sabe mejor que nadie todo lo que nos faltó en la primera parte", dijo Chivu. "Tenemos que trabajar urgentemente en nuestros comienzos de partido y asumir la intensidad de nuestros rivales desde el primer segundo".

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También iba 0-2 en la jornada anterior ante el Udinese Calcio, pero el Inter reaccionó con goles de Carlos Augusto, Nicolo Barella, Marcus Thuram, Francesco Esposito y Ange-Yoan Bonny y acabó ganando 5-3.

También iba 0-2 en la jornada previa contra el SSC Nápoles, pero el Inter reaccionó con goles de Martínez (2) y Thuram y acabó ganando 3-2.

Entre medias, en el estreno de la Champions League, el marcador también reflejaba un 0-2 desde la perspectiva de los lombardos en casa del Real Madrid, pero esta vez no pasó del gol que acortó distancias.

"Fue un partido que al final cualquiera de los dos equipos podría haber ganado", resumió el técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, tras el empate en Roma este sábado. "El gol tempranero en la segunda parte lo cambió todo y le dio al Inter una nueva energía. Aun así, nunca dejamos de jugar para ganar. Este partido debe darnos satisfacción y mucha confianza".



