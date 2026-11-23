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El caso de Jamal Musiala mantiene en vilo al Bayern. Las palabras de Karl-Heinz Rummenigge el viernes, con motivo del partido en casa contra el Colonia, causaron revuelo, al parecer también en la cúpula del club.

Según cuenta Philipp Schneider, de la Süddeutsche Zeitung, en el pódcast del propio periódico «Und nun zum Sport», la dirección del club estaba de acuerdo en que, dada la enfermedad neurológica de Musiala y la costosísima renovación de su contrato en 2025, debía volver a sentarse con el jugador, sus representantes y su familia. Sin embargo, la actuación de Rummenigge no se había acordado en absoluto internamente.

La «intervención fríamente calculada» de Rummenigge en Sky dejó «realmente consternados a muchos miembros de la cúpula del Bayern». Schneider no dio nombres concretos en el pódcast de la SZ, pero interpretó la intervención de Rummenigge especialmente como un mensaje dirigido a Max Eberl.

El director deportivo, al igual que el entrenador Vincent Kompany, siempre había respaldado públicamente a Musiala y fue quien acabó negociando la costosa renovación del jugador hace año y medio. Según la SZ, el atacante, tan castigado últimamente, puede ingresar incluso hasta 30 millones de euros al año gracias a diversas cláusulas complejas y «acuerdos complementarios» que, según Schneider, «en aquel momento el Bayern ni siquiera llegó a entender del todo hasta el último detalle». Por tanto, la cantidad anual que el club más laureado debe pagar a Musiala podría «aumentar todavía en una cifra realmente considerable».

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¿Fue también un ataque a Max Eberl lo que había detrás de las palabras de Rummenigge sobre Musiala?

Rummenigge ya estaba en desacuerdo con el nuevo contrato de Musiala negociado por Eberl en la primavera de 2025, «cuando aún no se sabía nada de la enfermedad», aunque, como miembro del consejo de supervisión, acabó dándole su aprobación «sin reservas».

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«Al menos uno de los dedos de Karl-Heinz Rummenigge siempre apunta a Max Eberl cuando se habla de Jamal Musiala», sostiene Schneider. Según su interpretación, Rummenigge también quiso posicionarse de nuevo contra el director deportivo con sus declaraciones del viernes para mostrar: «Mirad quién intenta corregir ahora otra vez este error. No es Max Eberl, sino, una vez más, sus superiores».

Rummenigge ya había sido el único que se abstuvo expresamente en la votación del órgano de supervisión a finales de agosto sobre la renovación del contrato de Eberl hasta 2029, y había dejado claro que era mucho más crítico con el director deportivo. Incluso estuvo cerca de frustrar por sí solo su renovación.

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«Pensé durante mucho tiempo si debía votar “no” a la renovación de Max. No decidí abstenerme hasta que avanzó la reunión», explicó a finales de septiembre en una entrevista con la Abendzeitung. «Mantengo esa decisión».

Uli Hoeneß también se había mostrado durante mucho tiempo crítico con la renovación de Eberl. Sus declaraciones sobre un «60 a 40», al margen de la final de Copa en mayo, causaron un gran revuelo. Sin embargo, Eberl se había abierto mucho más, especialmente con él, con Rummenigge y con el presidente Herbert Hainer. Había mantenido mucho mejor informados a los pesos pesados del Bayern y, de ese modo, se había ganado la renovación.

Getty Images

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Bayern: ¿qué dijo Rummenigge sobre Musiala?

Por su parte, el viernes Rummenigge fue un paso más allá tras las declaraciones, ya de por sí bastante delicadas, de Uli Hoeneß y Jan-Christian Dreesen en los días anteriores sobre una posible modificación del contrato de Musiala. Afirmó que era muy probable que Musiala no recuperase su nivel anterior debido a su enfermedad neurológica de ausencias.

«Lo que sabemos, lamentablemente, hace pensar que será difícil que vuelva al nivel que ha mostrado tantas veces aquí, en este estadio», dijo Rummenigge en Sky. El miembro del consejo de supervisión también confirmó, de forma más o menos explícita, el deseo de que Musiala aceptase, como gesto, una reducción salarial en esta etapa. Hay que «hablar con el jugador, con la familia y, sobre todo, con la agencia, porque entonces esas cantidades, con todos los respetos, ya no son asumibles», afirmó Rummenigge.

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Eberl contradijo indirectamente esa opinión poco después. «Es legítimo preocuparse. Sobre todo cuando pasa lo que ha pasado», explicó tras el 1-1 contra el 1. FC Colonia. «Pero lo vemos entrenar y vemos cómo ha afrontado esta etapa durante 16 o 17 meses, con todas sus dificultades».

«Nada de eso ayuda a un chico así a coger ritmo. Estamos convencidos, cuando lo vemos, lo escuchamos y estamos con él, de que puede volver a ese nivel», añadió Eberl. Con ello contradijo indirectamente a Rummenigge y compañía, pues «los que estamos en el área deportiva tenemos otra convicción».