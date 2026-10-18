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SID
Traducido por

«¡La cultura de la afición, pisoteada!» Aficionados del SC Friburgo provocan una interrupción del partido con pelotas de tenis en Leverkusen

Bundesliga
Bayer Leverkusen vs Friburgo
Bayer Leverkusen
Friburgo

El lanzamiento de pelotas de tenis por parte de aficionados del SC Friburgo provocó una interrupción de cinco minutos del partido de la Bundesliga en el campo del Bayer Leverkusen.

Con esta acción, los aficionados protestaron, según explicaron, contra las restricciones impuestas a la afición visitante en el BayArena. El partido solo pudo reanudarse después de una larga discusión entre los aficionados y el entrenador Julian Schuster.

«Cultura de la afición restringida = partido interrumpido. Contra las prohibiciones de material», decía una pancarta en la grada de los aficionados del Friburgo. Tras casi dos minutos de juego, comenzaron a lanzar pelotas de tenis al césped.

Cuando el árbitro Florian Badstübner se disponía a reanudar el juego tras una interrupción, volvieron a caer pelotas de tenis sobre el campo. Schuster discutió airadamente con los aficionados antes de que el partido se reanudara tras más de cinco minutos.

En Leverkusen «se pisotea una y otra vez la cultura de la afición», escribieron los ultras del Friburgo en un comunicado publicado el domingo para explicar su protesta: «También hoy, entre otras cosas, con la prohibición general de las banderas y las banderas de dos mástiles».

También expresaron su deseo de que el director general del Bayer, Fernando Carro, «y todo su equipo entren pronto en razón».


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