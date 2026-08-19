Según escribe Sport Bild en su última edición, el entrenador del Dortmund y su superior, el director general deportivo Lars Ricken, han acordado que las negociaciones contractuales entre el club y Kovac no tengan lugar hasta que el propio Ricken haya ampliado su contrato con los Schwarzgelben.

Actualmente, ambos contratos siguen vigentes hasta el final de la temporada que está a punto de comenzar. En el caso de Ricken, la continuidad de la colaboración más allá de esa fecha se considera un mero trámite, vista la reciente serie de éxitos del BVB en el mercado de fichajes.

El motivo del acuerdo sería la relación extremadamente amistosa entre Kovac y Ricken. Según esta información, ambos habrían expresado su deseo de seguir trabajando juntos en Dortmund. Una renovación de Ricken sería, por tanto, una especie de condición para la firma de Kovac.

Que el BVB, en principio, estaría dispuesto a seguir con el germano-croata en el banquillo ya es algo conocido desde hace tiempo. La pasada temporada, Kovac llevó al Borussia a un subcampeonato bastante cómodo, aunque en ningún momento se pudo desafiar seriamente al Bayern de Múnich.

Getty Images

¿Cuántas victorias celebró Niko Kovac con el BVB?

El técnico de 54 años se había hecho cargo del Dortmund en febrero de 2025, después de que el entonces entrenador Nuri Sahin fuera destituido debido a la falta continuada de resultados.

También gracias a Kovac y a un fuerte esprint final en la liga, el BVB logró en la última jornada dar el salto hasta la cuarta posición y, con ello, clasificarse para la Champions League.

Entre todas las competiciones, Kovac dirigió 72 partidos desde la banda del conjunto schwarzgelb. Con 43 victorias, doce empates y 16 derrotas, promedió 1,97 puntos por partido. Un rendimiento tan sólido, con al menos 50 partidos, lo había mostrado por última vez Lucien Favre en el BVB, donde ocupó el cargo desde julio de 2018 hasta diciembre de 2020.