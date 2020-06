La cuenta pendiente del Ratón: Ayala le contó a GOAL por qué no volvió a River

El exdefensor estuvo muy cerca de regresar al Millonario, pero no logró destrabar su salida de España y se quedó con las ganas.

El paso de Roberto Ayala por River fue breve: apenas un año y medio desde su llegada proveniente de Ferro hasta su transferencia a . Y más allá de haber salido antes del inicio de la histórica "Era Ramón", los hinchas guardan un gran recuerdo de su etapa, que no pudo tener una segunda parte aunque era su gran deseo.

En la entrevista que le brindó este martes a GOAL, el Ratón contextualizó el momento donde estuvo muy cerca de pegar la vuelta: "fue en diciembre del 2009, estaba Leo Astrada y fue el técnico de el que me dijo que no me iba a tener en cuenta y me tenía que buscar club. En ese momento River estaba buscando un central, Astrada me llamó y estuvo charlando conmigo, me dijo que era la primera opción, me preguntó si tenía ganas y obviamente le dije que sí".

Pero en ese momento apareció la traba que lo impidió. "Era complicado desvincularme de Zaragoza, todos los papeles, tampoco lo quería mantener esperando porque él me dijo que tenía una semana y sino se le caían la segunda o tercera opción", contó el exdefensor, para luego agregar que "tuve problemas y tardé como dos o tres semanas más, por eso no volví".

"Estaba todo charlado, no había problemas de números ni contrato porque mi idea era volver", sentenció Ayala, para luego reconocer que "estaba encantado porque a River lo disfruté muy poco, estuve un año y poquito, si bien me tocó ganar en el club (fue campeón del Torneo Apertura 1994) pero me perdí la mejor parte, me fui en el 95 que agarró Ramón Díaz, los tres campeonatos seguidos, la Libertadores, yo hice mi carrera en el exterior, pero no volví por eso".

Finalmente, el Ratón volvió a Argentina pero para jugar en Racing, donde finalmente se retiró a fines del 2010. Por su parte, el refuerzo con el que tuvo que conformarse el Millonario en el mercado de pases de principios del 2010 fue Alexis Ferrero.