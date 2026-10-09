Enrique Riquelme, el empresario español que perdió las elecciones a la presidencia del Real Madrid el pasado mes de junio, generó un clima de expectación entre los aficionados del club tras anunciar su intención de revelar un comunicado importante a través de su cuenta oficial de Instagram, sin desvelar la naturaleza de su contenido.

Según el diario español Mundo Deportivo, Riquelme publicó, a través de la cuenta oficial de su campaña "Legado y Futuro", un mensaje en el que anunció que solo quedaba un día para dar a conocer novedades, lo que abrió la puerta a las especulaciones sobre el contenido del anuncio esperado y su relación con el futuro de sus movimientos dentro del club.

A pesar de perder la carrera por la presidencia, el empresario originario de Alicante no se alejó del escenario madridista, ya que continuó apareciendo entre los aficionados del Real Madrid, al tiempo que gestionaba sus actividades comerciales, centradas en Sudamérica.

Riquelme mantiene su presencia en el entorno del club mediante sus visitas al estadio Santiago Bernabéu en calidad de aficionado, en un momento en que sus movimientos apuntan a su deseo de seguir en contacto con la base de seguidores, lo que podría servir a sus aspiraciones futuras.

La naturaleza del comunicado esperado sigue sin estar clara, y Riquelme tampoco ha anunciado si incluye una nueva iniciativa dirigida a los aficionados del Real Madrid o un paso que allane el camino para un posible regreso a la carrera por la presidencia del club en el futuro.