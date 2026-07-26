La cuenta atrás ha comenzado: el Barcelona espera el "último paso" para decidir el futuro de Álvarez

El FC Barcelona mantiene su interés en fichar al delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, como sustituto de Robert Lewandowski, aunque se niega a entrar en una guerra de pujas que supere su primera oferta de 100 millones de euros, ante la insistencia del club blanco en aferrarse a su estrella.

El diario catalán "Mundo Deportivo" señaló que la situación no genera ninguna preocupación en los despachos del Camp Nou, ya que la directiva considera que dispone de sobradas opciones ofensivas tras la llegada del inglés Anthony Gordon y del alemán Karim Adeyemi, además de la posibilidad de recurrir a Ferran Torres, Dani Olmo y Raphinha como delanteros puros.

Una espera positiva, sin prisas

El diario apuntó que el técnico Hansi Flick sigue valorando muchísimo a Álvarez, si bien la directiva del club catalán prefiere esperar a los posibles acontecimientos en lugar de precipitarse en un movimiento que se considera muy complicado, sobre todo ante la negativa del Atlético de Madrid a desprenderse de su jugador por debajo del valor que él mismo fija.

Por su parte, el periodista Ashraf Ben Ayad, cercano a los círculos del club catalán, reveló a través de su página en Facebook que "el Barcelona ya es plenamente consciente de que el Atlético no cambiará su postura respecto a Julián", y añadió que "la expectación se centra ahora en si habrá un nuevo paso por parte del propio jugador".

La cuenta atrás ha comenzado

Ben Ayad afirmó que "la cuenta atrás para cerrar este asunto ha comenzado", en alusión a que la pelota está ahora en el tejado de Álvarez, cuya intervención personal y presión sobre su club actual podrían ser la única llave para completar la operación.

El Barcelona presentó una oferta oficial estimada en 100 millones de euros a finales del pasado mes de mayo, pero el Atlético de Madrid la rechazó, insistiendo en retener a su delantero de 27 años, considerado una de las armas ofensivas más destacadas de la plantilla rojiblanca.

La estrategia de la paciencia

Parece que el Barcelona ha optado por la estrategia de la paciencia y la espera, confiando en su convicción de que el tiempo puede jugar a su favor, especialmente si el jugador muestra un deseo claro de fichar por el conjunto blaugrana.

Además, el refuerzo de la línea ofensiva con nuevas caras ha concedido a la directiva catalana un mayor margen de maniobra y le permite no apresurarse en cerrar la operación a cualquier precio.