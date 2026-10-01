La selección saudí ha perdido a un nuevo jugador antes de disputar el partido decisivo ante Catar, en la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo "Golfo 27".

La selección saudí se enfrenta a su homóloga catarí este sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

El diario saudí "Al Riyadiah" informó de que Zakariya Hausawi, lateral de la selección saudí, no podrá participar ante Catar, ni siquiera en la final en caso de lograr llegar a ella.

Esto llega después de que el lateral del Al Ahli saudí sufriera una lesión durante la victoria por 2-0 ante Irak, anteayer martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo.

Zakariya Hausawi se ha convertido en el cuarto jugador que pierde la selección saudí en la Copa del Golfo 27 por lesión, después del portero Nawaf Al Aqidi, el centrocampista Alaa Al Haji y el defensa Hassan Kadesh.

Cabe recordar que el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, cuenta de forma principal con Mutab Al Harbi en la posición de lateral izquierdo, mientras que Zakariya Hausawi participó ante Irak para darle descanso.